LeBronov triple-double, Žižić sjajno zakucao nakon njegove asistencije

Košarkaši Clevelanda slavili su na gostovanju u Chicagu sa 114:109, a hrvatski centar Ante Žižić je bio u početnoj petorci Cavaliersa, proveo 20 minuta na parketu te u pobjedu ugradio 14 koševa, šest skokova i jednu blokadu.

LeBron James je sa 33 koša, 13 skokova i 12 asistencija ostvario 70. 'triple-double' učinak u karijeri.

.@KingJames with an assist to @ante_zizic! #AllForOne Watch more great highlights by tuning in to the NBA League pass FREE! Link for more: https://t.co/TJhhE3BI50 pic.twitter.com/4XU2TLwofU