Modrić na ljetovanju s Beckhamom: Španjolci se prepali: 'Može li otići u Miami k Leu Messiju?'

Kapetan hrvatske nogometne reprezentacije i legenda madridskoga Reala, Luka Modrić, viđen u društvu slavnog engleskog nogometaša i suvlasnika Inter Miamija, Davida Beckhama. Slavni dvojac je zajedno ljetovao na otoku Šipanu. To nije promaklo španjolskim medijima koji se odmah počeli razglabati o mogućem prelasku Modrića u MLS ove zime.

Španjolski AS se pita: "Može li se Luka Modrić priključiti Leu Messiju u Inter Miamiju?" Tamo bi ga dočekalo više poznatih lica iz Barcelone. U dramatičnom preokretu Lionel Messi je odbio više od milijardu eura koliko su mu po nekim navodima nudili Saudijci. Osim njega, Inter je doveo Sergia Busquetsa i Jordija Albu.

GALERIJA Raskoš u kojoj živi Luka Modrić: Vila s više od 2500 kvadrata i skupi automobili

Modrić je na Hrvatsku obalu stigao nakon treće utakmice španjolskog prvenstva u kojoj je kraljevski klub Celtu Vigo pobijedio s 1:0. Modrić je u toj utakmici odigrao 30 minuta. U novoj sezoni minutaža mu je dolaskom Bellinghama i preslagivanjem veznog reda znatno smanjena. U prve dvije utakmice La Lige odigrao je ukupno 28 minuta, a tamošnji mediji pišu kako nije zadovoljan svojom pozicijom.

Inter Miami owner and former Real Madrid player David Beckham has been pictured on holiday with current star Luka Modric.



(via @caughtoffside) #HalaMadrid #InterMiamiCF pic.twitter.com/u9wA6sU3lT