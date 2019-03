LOVA DO KROVA

Modrić i Šuker dogovorili podjelu novca od Uefe: Evo koliko ide igračima, a koliko HNS-u

Drago mi je što smo se i ovoga puta brzo i jednostavno dogovorili oko podjele premija za plasman, kao što smo to činili i uoči prethodnih kvalifikacijskih ciklusa. U Rusiji smo napravili veličanstveni rezultat, no to ne znači da će sada biti lagano, rekao je Šuker