trener plavih

Mnogi su ga osuđivali, ali igrač Dinama protiv Genka bio je - Damir Krznar

Stratega Dinama počelo se osporavati nakon jedne ili dvije lošije partije, nakon poraza od Sheriffa i West Hama. Odmah su počele priče o tome je li on dovoljno dobar trener za Dinamo, no klub je bio pametan i stao iza njega i to se klubu sada vraća