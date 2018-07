Dan Hardy opisao do detalja kako će Miočić nokautirati Cormiera

“Cormier je pokazao već prije na primjerima Jonesa i Gustafssona da se može nositi s borcima koji su viši i duži od njega, ali…”, izjavio je Dan Hardy u analizi za britanski BBC (MMA Show) još jednom ponudivši sjajnu analizu nadolazećeg mega meča na UFC-u 226, piše Fight Site.

No, baš kao što je to učinio u analizi emisije “Inside the Octagon”, Britanac i ovaj put ima velike ograde oko toga koliko DC može protiv našeg borca.

“…ali Miočić teškašima radi ono što Cormier radi poluteškašima obično. Stipe je to napravio Ngannouu, a nekako mi je teško zamisliti da bi DC to mogao isto napraviti protiv tog protivnika kroz 25 minuta. To je velika razlika između ova dva borca.”

“Cormier je brz, izdržljiv i nameće visok ritam, ali sve te stvari krase jednako i Stipu Miočića. Sve to možeš reći i za njega u odnosu na druge teškaše. Stipe je mnogo viši i ima znatno duži raspon ruku. To stvarno mijenja stvar za Cormiera kako će pristupiti ovom meču.”, objašnjava bivši UFC borac, a danas vjerojatno najugledniji MMA analitičar na kugli zemaljskoj.

Svoju analizu je nastavio s još jednim zanimljivim detaljem:

“Još jednu stvar moram naglasiti. Cormier mora ući unutra jer nije dovoljno visok, niti dovoljno brz da bi radio s distance sa Stipom. Ako se boriš protiv Jonesa i Gustafssona, onda je to puno lakše nego sa Stipom. Samo napraviš otklon na njihov prednji direkt i gotovo si siguran jer si im ušao u tijelo, a oni dugačko udaraju. Sa Stipom nije tako, on sve svoje nokaute postiže desnom rukom na kratkoj distanci. Tako da je tu ta zona opasnosti za Cormiera. Ona je puno bliža, a Stipe ima moć uništiti ga jednim udarcem.”

Na koncu analize Hardy je dao svoju predikciju meča…

“Cormier je taj koji mora ići prema naprijed. Mislim da je Stipe tu čvršći, iako je Cormier izuzetno snažan u tom segmentu kada ide naprijed. Ali na koncu vjerujem da će ga Stipe usporiti dvije runde i uhvatiti ga u trećoj ili četvrtoj snažnom desnom rukom. Tu će Cormiera izdati noge, past će, a onda će Miočić nastaviti s GNP-om i završiti posao. Vjerujem da će to biti sjajna izvedba obojice, dat će sve od sebe i pokazat zašto su šampioni. Uvijek ponavljam krilaticu iz boksa, sjajan veći boksač, uvijek pobijedi sjajnog manjeg boksača. Iako će Cormier biti na vagi slične težine, ipak će biti manji borac u ovom meču.”