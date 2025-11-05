Naši Portali
IGRAJU PROTIV UAE-a

Mini vatrene čeka drugi nastup na Svjetskom prvenstvu: 'Spremni smo, uzet ćemo tri boda'

storyeditor/2025-11-05/kostelac.jpg
Foto: Fifa.com
Autor
Karlo Ledinski
05.11.2025.
u 14:23

Pobjedom protiv UAE (16.15, Maxsport1) naši bi nogometaši praktički osigurali prolazak u šesnaestinu finala SP-a do 17 godina

Hrvatska reprezentacija do 17 godina u četvrtak, 6. studenoga, odigrat će drugu utakmicu na Svjetskom prvenstvu koje se održava u Dohi. Nakon uvodne utakmice protiv Senegala bez pogodaka, izabranici Marijana Budimira tražit će pobjedu protiv Ujedinjenih Arapskih Emirata i vrijedna tri boda u borbi za prolazak skupine.

Utakmicu je najavio reprezentativac Petar Zvonimir Kostelac:

- Mislim da će to biti još jedna zahtjevna utakmica jer nema lake utakmice na Svjetskom prvenstvu. Već smo igrali protiv njih, tako da znamo na što moramo paziti i koje su njihove prijetnje. Imamo još vremena sutra analizirati ih i dobro se pripremiti. Svi smo zdravi i spremni, mislim da je to najbitnije u ovom trenutku. Sve je na nama i to ćemo dobro odraditi i uzeti ta tri boda..

Utakmica između Hrvatske i Ujedinjenih Arapskih Emirata na rasporedu je u četvrtak, 6. studenoga, uz početak u 16.15. Prijenos će biti na MaxSport 1. Nakon utakmice sa UAE-om, natjecanje u skupini mladi će Hrvati zatvoriti utakmicom protv Kostarike, 9. studenoga u 15.45. Prolazak dalje iz svake će skupine osigurati dvije najbolje, ali i osam najbolje plasiranih reprezentacija s trećeg mjesta u skupini.
SP U-17 UAE Hrvatska U-17

