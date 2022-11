Miličić: U sobi sam imao Acin poster a sada ću se s njim nadmudrivati

Večerašnja utakmica protiv Hrvatske u Draženovu domu (20 sati), 46-godišnjem Brođaninu Igoru Miličiću, Hrvatu na klupi poljske reprezentacije, bit će svojevrsna premijera. A riječ je o jednom od najboljih mlađih trenera u Europi dokaz čijeg uspona je i četvrto mjesto koje je ovog ljeta osvojio na Eurobasketu s reprezentacijom svoje druge domovine.

- Meni će to biti prvi nastup u Hrvatskoj kao treneru u nekoj službenoj utakmici. I volio bih da bude puna dvorana a ja vjerujem da ću u publici imati i pokojeg svog navijača. Doći će ponešto rodbine i prijatelja a nakon utakmice ostat ću još sedam dana u Hrvatskoj. Bit ću u svojoj kući u Rovinju a pridružit će mi se i supruga. S obzirom da trenutno nemam ugovor niti sa jednim klubom onda neću propustiti takvu priliku.

A predvalifikacijski dvoboj s Hrvatskom bit će za Igora prilika i da se taktički nadmudruje sa Acom Petrovićem, košarkaškom osobnošću koju uvažava još iz igračkih dana.

- Bit će to zanimljiva situacija za mene jer sam Acu pratio još kao klinac, a u sobi sam imao njegov i Draženov poster. Aco je bio jedan od igrača kojeg smo mi klinci gledali široko otvorenih očiju.

Bit će to zanimljiv dvoboj iz još jednog razloga. Naime, Aco ga je Igora pokušao privoliti da postane hrvatski izbornik no to je, s obzirom na zatečeno stanje, bila unaprijed izgubljena misija.

- Aco je zvao da bi se raspitao kakva je moja situacija pa sam mu rekao da imam ugovor s Košarkaškim savezom Poljske do rujna sljedeće godine i tu je završila ta priča. No, meni je velika čast što je, tražeći izbornika za Hrvatsku, pomislio i na mene.

A ovaj talentirani stručnjak u ovoj utakmici vidi priliku i za uzvrat Hrvatskoj za ovoljetni poraz u Varšavi od tri koša i preuzimanje čelnog mjesta u skupini predkvalifikacija za Eurobasket. Štoviše, Poljska se u ovom slučaju smatra favoritom jer Hrvatska će igrati bez svojih NBA igrača (Bogdanović, Šarić, Zubac) i dojučerašnjeg euroligaša Simona a Mililčić će imati osmoricu igrača iz sastava koji je bio četvrti u Europi.

- Meni je to drago čuti jer u Poljskoj nitko ne smatra da smo mi favoriti u dvoboju s Hrvatskom koju se još uvijek gleda kao zemlju igrača velikog potencijala a to što je sada u nekom zastoju to je neka druga priča. No, meni je drago da se Poljska digla toliko da se tako na nju gleda. Meni kao treneru reprezentacije to je veliki kompliment.

A nakon ulaska u polufinale Eurobasketa komplimentirali su mu i poljski poklonici košarke. Recentni uspjesi reflektirali su se na status ovog sporta u zemlji od 38 milijuna stanovnika.

- Neki dan smo igrali protiv Švicarske u Lublinu i dvorana je bila krcata. U istom tom gradu, prije uspjeha na Eurobasketu, igrali smo protiv jačih reprezentacija kao što su Njemačka i Izrael i na tribinama je bilo nešto više od pola popunjenih sjedalica. Osim toga, igrači su na reklamnim panoima a i potpisuju ugovore s osobnim sponzorima.

Odlukom Fiba Europe, Poljska je imenovana jednim od domaćina Eurobasketa 2025. za koji se igraju ove predkvalifikacije što znači da u tom kontekstu Miličić nema imperativ pobjede protiv Hrvatske. No, postoje neki drugi razlozi zašto je ova utakmica natjecateljski važna za Poljake.

- Bez obzira što smo domaćini jedne skupine Eurobasketa, mi želimo biti prvi u skupini jer nas to vodi u predkvalifikacije za Olimpijske igre. Drugi je razlog što želimo kod mladih igrača razvijati pobjednički mentalitet. Ne želimo podmlađivati reprezentaciju pa što bude nego želimo i pobjeđivati.

Iz sastava koji je igrao polufinale Eurobasketa, Miličić neće imati Ponitku, Slaughtera i Cela, ali stiže novi igrač, centar Legije iz Varšave visok 213 cm.

- Pojačat će nas američki centar Geoff Groselle. On ima poljske papire a mi želimo vidjeti kako se snalazi. S obzirom da je Slaughter u zrelim godinama gledamo da nautraliziramo novo pojačanje na poziciji beka a uz krilo San Antonio Spursa Jeremyja Sochana, koji je bio deveti pick ovogodišnjeg drafta, to bi mogla biti zanimljiva reprezentacija.

A uz ovog, sve cjenjenijeg košarkaškog stručnjaka modernog kova, zacijelo će biti i nadalje vrlo kompetitivna vrsta. Pa tako i večeras protiv Hrvatske.

- Protiv Austrije vidio sam neki drugi način igranja, agresivnost na obje strane, presing po cijelom terenu. Vaši igrači bili su jako borbeni i nije bilo statične igre na niskom postu kao što se znalo događati ranije. Dakako, nećemo se lagati, nisu to igrači kvalitete koju imaju Bogdanović, Šarić, Zubac i Simon no bilo bi zanimljivo tu Hrvatsku vidjeti na Eurobasketu s ovom energijom koju je donio Aco. A ja sam doista prije Eurobasketa, Hrvatsku smatrao za jedno od mogućih iznenađenja s potencijalom borbe za vrh.