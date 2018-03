Messi nije mogao gledati debakl: Napustio stadion u 78. minuti

Lionel Messi ponovno nije zaigrao za Argentinu, koja je u Madridu doživjela debakl izgubivši od Španjolske 6:1. Gaučima je to jedan od najtežih poraza u povijesti, 1958. na Svjetskom prvenstvu u Švedskoj istim je rezultatom pobijedila Čehoslovačka, a onda i Bolivija u kvalifikacijama za Svjetsko prvenstvo 2010. u Južnoj Africi.

Messiju je teško bilo gledati katastrofu suigrača na Wandi Metropolitano, pa je stadion napustio u 78. minuti.

- Ovo SP je za neke igrače možda i posljednje te smatram kako je ovo prava prilika da se pokažemo i pobijedimo. Nismo favoriti kao Brazil i Španjolska - izjavio je uoči dvoboja protiv furije Messi koji je istaknuo da on ne može igrati zajedno s Paulom Dybalom u reprezentaciji.

Messi & Manu in the stands watching Argentina’s 6-1 loss at Spain pic.twitter.com/zmWUBCSN8f