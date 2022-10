Melnjak: Željeli smo ipak puno više, baš sam jako razočaran

Poljudski derbi nije otišao ni u ruke Hajduku, ni u ruke Dinamu. Na kraju, podjela bodova kojom su Zagrepčani zadržali veliku prednost na tablici u odnosu na Splićane.

- Željeli smo ipak puno više. Razočarani smo, a ja osobno sam baš jako razočaran - kazao nam je nakon poljudskog derbija Hajdukov Dario Melnjak.



Još vruć, ali i neutješan. Osam bodova razlik ostalo je između Dinama i Hajduka nakon utaknice koju je najbolji Hajdukov igrač Marko Livaja nazvao finalom cijele sezone. Što hajdukovci kažu sada?



- Šteta zbog penala. Do te situacije Dinamo praktički nije stvorio šansu, a ni poslije toga. Ništa, idemo dalje, želimo ostati što bliže Dinamu i čekati njihov kiks. Cijela naša momčad odigrala je fenomenalnih 45 minuta i jako mi je žao što sad nemamo tri boda iz ove utakmice. Poljud je opet bio predivan i bilo je krasno igrati pred našim navijačima. Hvala im, nastojat ćemo produžiti period naše dobre igre, a čekamo i ozlijeđene igrače da nam se vrate, zaključio je branič Hajduka, ne ulazeći u ispravnost odluke suca Pajača koji je uz asistenciju VAR-a dosudio kazneni udarac za Dinamo.

Foto: Milan SabicPIXSELL 21.10.2022., stadion Poljud, Split - SuperSport HNL, 14. kolo, HNK Hajduk - GNK Dinamo. Photo: Milan Sabic/PIXSELL



- Sve nas je više na treninzima, vraćaju se pomalo ozlijeđeni igrači. Bilo je prekrasno igrati pred punim Poljudom.



U traboru Dinama drugačiji tonovi. Kapetan Arijan Ademi kaže da je pobjeda Dimama zaslužena, iako su odigrali očajno prvo poluvrijeme.



- U drugom poluvremenu podignuli smo razinu igre u odnosu na prvo i zasluženo stigli do izjednačenja. Ovaj rezultat je još vrjedniji zbog gustog ritma utakmica i brojnih natjecanja u kojima nastupaju.



- Uzima nam to puno energije, ali to je dokaz naše profesionalnosti - rekao je Ademi, dok je dinamov Petar Bočkaj dodao:



- Hajduk je puno bolje otvorio susret. Nikad nije ugodno gostovati na Poljudu. Zasluženo smo uzeli bod, vratili smo se u nastavku utakmice i pokazali karakter i odlučnost.