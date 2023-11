Matjaž Kek: Ako se dogovorimo, mogu voditi reprezentaciju na Euru

Slovenija slavi svoje nogometaše, u posljednjoj odlučujućoj utakmici u Stožicama pobijedila je Kazahstan s 2:1 i osigurala odlazak na Europsko prvenstvo . Nakon 14 godina posta naši susjedi igrat će na velikom natjecanju, posljednji put igrali su na Svjetskom prvenstvu 2010. godine, prije toga na SP-u 2002. godine, a jedini Euro igrali su 2000. godine.

Na tom posljednjem velikom natjecanju, na SP-u u Južnoafričkoj Republici, izbornik Slovenije također je bio Matjaž Kek koji je potpisao i ovaj sadašnji uspjeh. Kek je vrlo emotivno proživio ovaj uspjeh, bio je izuzetno sretan.

– Sretni smo i ponosni. Mislim da smo ovo zaslužili i hvala čitavoj Sloveniji na ogromnoj pozitivnoj energiji koju nam je pružila. Isplatilo se ovoj generaciji koja je bila proglašena gubitničkom. Ovo je velika stvar za naš nogomet. Cilj je bio jasan od prvoga kola kvalifikacija i ostvarili smo ga. Nadam se da će ovo biti novi motiv za čitav slovenski nogomet. Hvala svima, od igrača preko ljudi u savezu pa do, naravno, navijača. Lijep je ovo dan za sve nas. Slovenija se digla i to je najljepše u ovom trenutku. Čestitam mojim igračima – govorio je nakon utakmice s Kazahstanom Matjaž Kek.

Nemate pojma koliko sam sretan

Slovencima je u tom susretu bio dovoljan i remi, poveli su, no u drugom dijelu Kazahstan je izjednačio i zaprijetio, no na kraju je stigao novi pogodak i veliko slavlje Slovenaca.

– U jednom trenutku vidjelo se koliki je teret bio na svima nama. Primili smo pogodak iz prvog udarca na gol i to nas je malo presjeklo. Dotad smo igrali dobro, napadački u prvom poluvremenu i željeli smo držati visok ritam. Kazahstan nije bezvezna momčad i nije slučajno bio u igri do zadnjega kola. U takvim utakmicama ti nekad počnu raditi emocije, počneš razmišljati o svemu i to može biti jako opasno. No, od jutra sam imao osjećaj da ne možemo izgubiti tu utakmicu, čak su me i igrači malo čudno gledali. Volio bih da se iz ovog rezultata dogodi puno dobrog za slovenski nogomet, ovo je neka nova energija. Hvala i savezu što mi je omogućio mir ovih pet godina – rekao je Kek.

Ovaj slovenski stručnjak uvijek se spominje u kontekstu naših klubova, kad god se kalkulira o treneru Dinama, Hajduka ili Rijeke, neizbježno je u tim kombinacijama i Matjaž Kek. Uostalom, u Rijeci je napravio ogromne stvari, a i dalje redovno prati hrvatski nogomet. Stoga je našim klubovima zacijelo zanimljiva činjenica da Keku na ljeto istječe ugovor. Dosad je odbijao ponude klubova jer želio je ostati vjeran slovenskoj reprezentaciji.

– Prvo ću u svemu ovome dobro uživati, a onda se vraćam svojem načinu života i svojim rutinama. Kako i kamo dalje? Bit će dosta vremena za to. Rado gledam unaprijed, a ne unazad, a u ovih pet godina svašta se događalo. Čovjek treba znati kad je dosta, ali sad gledam samo unaprijed. Volio bih da su svi sretni kao što sam ja sretan. Vi nemate pojma koliko sam ja sretan. Nije bilo lako, ali bili smo odlični od prvog dana kvalifikacija. Imam klauzulu u ugovoru da mogu, ako želimo i savez i ja, voditi reprezentaciju na Euru. Meni je samo važno da će u kuglicama na ždrijebu Europskog prvenstva biti Slovenija. Mi smo odmah nakon ždrijeba kvalifikacijskih skupina rekli da želimo na Euro i da nas ništa drugo ne zanima. Nisam dobro spavao zadnje dvije noći prije ove zadnje utakmice, nisam imao mira. Znao sam da smo dobri i želio sam da to potvrdimo. A na Euru ćemo vidjeti što će biti – prokomentirao je Matjaž Kek.

Ždrijeb 2. prosinca

Slovenija je izborila Europsko prvenstvo, prošla je skupinu zajedno s Danskom, obje su reprezentacije imale 22 boda (po sedam pobjeda, remi i dva poraza), no Danska je bolja u međusobnim susretima, a obje su imale četiri boda više od Finske i Kazahstana, Sjeverna Irska skupila je devet, a San Marino ostao bez osvojenog boda. Zasad, prije sinoć odigranih utakmica, Slovenija bi u ždrijebu Europskog prvenstva trebala biti u trećoj jakosnoj skupini.

U subotu 2. prosinca u koncertnoj dvorani Elbphilharmonie u Hamburgu održat će se ždrijeb skupina za Europsko prvenstvo kojemu će od 14. lipnja do 14. srpnja iduće godine domaćin biti Njemačka.

