Matić: Srbija nije na nivou Hrvatske i ne mogu se usporediti. Modrić je najbolji igrač na svijetu

34-godišnji srpski nogometaš Nemanja Matić može se pohvaliti s velikom karijerom s obzirom da je igrao za Chelsea, Benficu, Manchester United dok je danas član talijanske Rome. Nemanja je odradio zanimljivo gostovanje kod Marija Stanića u emisiji Neuspjeh prvaka na Arenasportu. Bivši član srpske reprezentacije govorio je o usporedbama srpske i hrvatske reprezentacije. Matić smatra da Srbija nije na nivou Hrvatske.

- Mi (Srbija) pravimo pritisak, a nemamo podlogu za to. Mi kažemo da smo najbolji… Zašto smo mi najbolji, od koga smo mi to uopće bolji? Malo su me i kritizirali kad sam u jednom intervjuu rekao što mislim o usporedbi Srbije i Hrvatske.To je bilo još ranije (prije Svjetskog prvenstva, op.a.). Rekao sam tada da se Hrvatska i Srbija ne mogu usporediti jer smo mi u tom trenutku imali tri igrača na vrhunskom nivou, a hrvatska reprezentacija deset. Rakitić je bio u Barceloni, Luka u Realu, Kovačić u Realu, Perišić u Interu, Mandžukić u Juventusu - pričao je bivši igrač Uniteda.

- Mi smo imali dva igrača na vrhunskom nivou, a svi ostali su igrali u nekim osrednjim klubovima. Stavljamo prevelik pritisak na igrače koji još nisu spremni za to. Ne može netko tko igra u Torinu iznijeti isti pritisak kao Modrić, koji konstantno igra na vrhunskom nivou i koji konstantno osvaja trofeje. Srbija pred velika natjecanja mora spustiti tenzije.

- Ne može se biti drugi i treći ni iz čega. Imate Luku Modrića, koji je najbolji igrač svijeta i tek kad završi karijeru, svi će biti svjesni kakav je to igrač – i Real Madrid i reprezentacija. Nekoliko puta igrao sam protiv njega. Kod njega nema lufta, nema toga da on na terenu radi neku stvar bez krajnjeg cilja. Svaki njegov potez na terenu te natjera na grešku, uvijek unaprijed zna što radi. Mi nemamo takvog igrača - zaključio je Matić.

Matić je za Srbiju nastupio 48 puta i zabio dva gola. Igrao je za reprezentaciju na Svjetskom prvenstvu 2018. u Rusiji. Srbija je tada ispala u skupini iza Brazila i Švicarske. Na minulom Mundijalu Srbija je zauzela posljednje mjesto u skupini iza Brazila, Švicarske i Kameruna. Hrvatska je na ta dva Mundijala osvojila srebro 2018. te broncu 2022.