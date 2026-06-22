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NOVE KRITIKE?

Ronaldu stiglo novo neugodno iznenađenje, ovog puta od vlastitog suigrača: 'Nemamo obvezu dodati mu'

FIFA World Cup 2026 - Group K - Portugal v DR Congo
Foto: Phil Noble/REUTERS
1/3
VL
Autor
Večernji.hr
22.06.2026.
u 11:59

Ronaldo je odigrao vrlo lošu utakmicu u prvom kolu protiv DR Konga koja je završila neriješeno 1:1. Uputio je tri udarca od kojih nijedan nije išao u okvir gola te praktički ni nije bio opasnost po gol afričke reprezentacije

Brojne kritike stižu na adresu jednog od najvećih nogometaša svih vremena Cristiana Ronalda tijekom Svjetskog prvenstva u Kanadi, Meksiku i SAD-u. Njegova igračka veličina nije upitna, ali nije ni tajna da je davno prošao najbolje dane. S 41 godinom i dalje je prvi napadač Portugala, ali mnogi smatraju kako mora preseliti na klupu jer jednostavno više ne može predvoditi napad reprezentacije.

Iz portugalskog tabora gotovo svaki dan stižu riječi ohrabrenja za prekaljenog veterana te je jasno kako izbornik Roberto Martinez i dalje vjeruje u njega. Isto bi se moglo reći za mladog krilnog napadača Juventusa, Francisca Conceiçãa.

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- Ne postoji nitko kao Cristiano. On je primjer kako se nogometaš treba ponašati. Njegova strast na treningu je nevjerojatna. Mislim da i dalje ne postoji nitko tko s takvom lakoćom postiže golove - rekao je Conceição pa dodao kako nitko ne traži da se igra vrti isključivo oko Ronalda, kako su neki pretpostavljali.

- Nemamo obvezu dodati mu loptu. Ja osobno uvijek tražim suigrača koji je u najboljoj poziciji. Zar stvarno mislite da netko u nekoliko stotinki sekunde može razmišljati o tome gdje se nalazi Cristiano? Mi smo momčad, uspjeh ekipe je na prvom mjestu.

Ronaldo je odigrao vrlo lošu utakmicu u prvom kolu protiv DR Konga koja je završila neriješeno 1:1. Uputio je tri udarca od kojih nijedan nije išao u okvir gola te praktički ni nije bio opasnost po gol afričke reprezentacije. Priliku za popravak dojma ima u utorak od 19 sati u utakmici protiv Uzbekistana.
Ključne riječi
suigrači Portugalska nogometna reprezentacija Cristiano Ronaldo SP 2026.

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