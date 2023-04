Martin Sinković sa suprugom pokrenuo biznis sa zdravim grickalicama

Na Dan planeta Zemlja, u suradnji sa svjetskom organizacijom za zaštitu prirode (WWF Adria), sjajnu promociju svog sporta izveli su najbolji hrvatski veslači i veslačice. A tko će se bolje zalagati za čistu prirodu nego oni koji se bave sportom u prirodi i to na vodi.

Uz duhovitog moderatora Franu Ridjana, prigodan program održan je na Cvjetnom trgu u Zagrebu a nazočili su mu dva para braće (Sinkovići i Lončarići), sestre Jurković (Ivana i Josipa) te Damir Martin. A oni su bili na usluzi svim onim građanima koji su se poželjeli okušati na veslačkom ergometru najviše klase. A zanimljivim nam se učinilo da su prve pohrlile male djevojčice među kojima je jednu, malu Petru, pohvalio i Valent Sinković ustvrdivši da je malena odmah pohvatala nužne kretnje tijela.

Za Valentova brata Martina bila je to pak lijepa prilika da promovira svoj tek lansirani biznis (Row Spirit by Martin Sinković) sa zdravim grickalicama kojeg je pokrenuo sa suprugom Manuelom.

- Dobro je dok smo brat i ja aktivni i uspješni a s time i marketinški zanimljivi no o novoj karijeri treba razmišljati već za trajanja ove. Supruga i ja se s ovim bavimo već godinu dana i sada smo spremni za izlazak na tržište.

Gospođa Sinković nam je detaljno opisala paletu proizvoda:

- Lansirali smo paletu proizvoda od zobi. Veslači jedu puno a trebaju jesti zdravo pa se pojavljivao problem što jesti dok su na putovanju. I zato smo se odlučili za zdrave grickalice. Imamo ih slane i slatke. Slane su bez glutena, sa sirom odnosno s bosiljkom i rajčicama. Slatke su s kokosom, s višnjom, chiom i brusnicom a treća kombinacija su lješnjak i čokolada.

Kolika je to bila investicija?

- Realno velika, trebali smo veliki startni kapital no stvar ima potencijala jer se ljudi okreću zdravoj hrani. Išli smo na nešto što i mi volimo jesti, što se nama sviđa - kazala je Manuela Sinković najavivši da će proizvodi Row Spirit by Martin Sinković biti uskoro na policama jednog našeg velikog trgovačkog lanca.

Osim svjetskih veslačkih velikana Sinkovića, a takav je i skifist Damir Martin, građanima na zagrebačkoj špici zanimljiva su bila i dva para blizanaca a to su osječka braća Patrik i Anton Lončarić te Velolučanke Ivana i Josipa Jurković.

A svi oni nastupat će u nedjelju na Jarunu (od 9 do 12 sati) u utrkama Prvenstva Hrvatske i to u više posada kako bi svojim klubovima omogućili što više medalja i bodovna za ukupni poredak. Prigodu pojavljivanja u središtu glavnog nam grada spomenuti su iskoristili za promociju Svjetskog kupa koji će se od 5. do 7. svibnja održati u Zagrebu.