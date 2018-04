Čilić dostigao Ljubičića: Odigrao sam najbolji meč u Davisovu kupu

Bojao sam se jer još od Miamija vučem ozljedu zgloba lijeve ruke, ali na kraju sam odigrao valjda jedan od najboljih mečeva uopće u Davisovu kupu - kazao je Marin Čilić, koji se u nedjelju pobjedom nad Mihailom Kukuškinom u Varaždinu, njegovom 36. Davisovom kupu - izjednačio po broju ukupnih pobjeda s hrvatskim rekorderom Ivanom Ljubičićem.

Hrvatska Davis Cup reprezentacija plasirala se u polufinale nakon što je u Varaždinu u nedjelju Čilić pobijedio za dva sata igre Kazahstanca Kukuškina s 6-1, 6-1, 6-1 i donio hrvatskim tenisačima u četvrtfinalu nedostižno vodstvo od 3-1. Peti meč je time postao nepotreban i neće se igrati, a Hrvatska će po drugi puta u zadnje .tri godine igrati u polufinalu.

- Pa, nije bilo tako lako kao što sugerira rezultat. Na kraju sam se čak i iznervirao n samom kraju jer je on počeo pogađati i trebalo mi je osam meč-lopti da završim dvoboj. Sigurno da sam ušao neopterećen jer smo vodili s 2-1, a i da sam izgubio, tu je Borna Ćorić. Vrlo sam zadovoljan vikendom u Varadinu, odigrao sam dva sjajna meča i sada sam uvjeren da sam potpuno spreman za zemljanu sezonu, fizički se osjećam jako dobro, ruka me ne boli i, mada je zemlja moja najslabija podloga, mogao bi nastaviti s dobrim tenisom kao što sam pokazao ovdje u Varaždinu - kazao je Marin, koji nakon kraće stanke putuje na turnir u Monte Carlo.

Hrvatska će u polufinalu u rujnu ugostiti tenisače iz SAD-a koji su još u subotu osigurali pobjedu kod kuće protiv Belgije, neslužbeni su gradovi-kandidati Zadar, Split i Zagreb, a Marin se oduševio činjenicom da bi se čak moglo igrati i na nekom stadionu.

- To mi se čini sjajna ideja, pogotovo jer će Davisov kup promijeniti susta i to bi možda bio i zadnji naš meč u Hrvatskoj. Stadion bi svakako zadovoljio sve apetite onih koji nas žele vidjeti, a gostovanje Amerikanaca jamči spektakl. O podlozi tek trebamo odlučiti, ali je gotovo 99 posto sigurno da će to biti zemlja. Mi smo svi odrasli na zemlji, a Amerikanci nisu i svakako će imati problema u prilagodbi, iako su vrlo jaka reprezentacija s Isnerom i Querreyem. Mislim da je samo sigurno da nećemo igrati na betonu - zaključio je Marin, koji je još jednom ponovio da bi u slučaju osvajanja Davisova kupa više vremena posvetio vlastitoj karijeri.

- Već sam rekao da uživam u druženju na Davisovom kupu, pogotovo u Hrvatskoj, a gotovo svaki puta sam se odazvao kad god je reprezentacija trebala. Nisam isključiv, ali ako osvojimo možda je vrijeme za odmor od reprezentacije".

Izbornik Željko Krajan je naglasio da će meč protiv Amerikanaca biti na zemljanoj podlozi, ali da on nema nikakvu preferenciju glede grada domaćin.

- Zemlja je logičan izbor, ali bolje da prespavamo i odlučimo s razumom na kojoj podlozi i gdje, nego da donesemo neku preuranjenu odluku, koja bi nas mogla koštati, kao što je to bio slučaj kad smo izgubili polufinale od Češke u Poreču. Još ne znamo i hoćemo li igrati na zatvorenom ili otvorenom, ja jesam za neke stadione, ali mi nažalost, nemamo nikakvo iskustvo igranja u takvim uvjetima. Moramo dobro razmisliti jer su Amerikanci iznimno jaki - kazao je Krajan.

Kazahstanci nisu bili pretjerano tužni što su ispali te još jednom ostali na pragu plasmana u polufinale.

- Marin je danas bio savršen, a ja sam igrao koliko dugo. Jednostavno nisam mogao vraćati njegove udarce. Triput smo igrali prije Varaždina, dosuše dosta davno, ali svaki puta su to bili vrlo izjednačeni mečevi. No, Marin je otad jako napredovao, fizički i psihički - kazao je Kukuškin.