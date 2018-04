Smijenjeni Franjo Luković: To što rade neuredno je i nelegalno!

Kako se i očekivalo, predsjednik u ostavci Hrvatskog teniskog saveza Franjo Luković, ali i dio skupštinara (pogotovo oni iz Slavonije) ne priznaju izvanrednu sjednicu Skupštine HTS-a koja je u četvrtak održana u varaždinskom hotelu “Turist”, pa ni ono što je ondje izglasovano – Lukovićev opoziv i razrješenje. Ističu da ta sjednica Skupštine nije sazvana legalno, pa ni sama ne može biti zakonita. Gledaju na nju kao na neformalni sastanak.

Želimo graditi, ne rušiti

– To što oni rade neuredno je i nelegalno i očito je da će se time morati pozabaviti tijela javne uprave. Ja sam svoje rekao kad sam objasnio zašto je sjednica Skupštine morala biti otkazana – kazao je Luković.

Slične smo glasove čuli i sa suprotne, “pučističke” strane. Ne žele remetiti mir Krajanu i našim tenisačima.

– Ne želimo rušiti nego graditi – pomirljivo je kazao na toj sjednici Skupštine izabrani v.d. predsjednik Petar Mirić, prvi čovjek veteranskog tenisa i donedavni (do prije mjesec dana, kad je smijenjen) dopredsjednik HTS-a.

Podsjetimo na kronologiju događaja. Luković je prvi put izabran za predsjednika HTS-a 2012., a četiri godine kasnije dobio je i novi mandat. No, bio je u stalnom ratu s moćnim Zagrebačkim teniskim savezom kojemu nije dopuštao, kako je isticao, povlašteni status. Nego je i od zagrebačkih klubova tražio da budu zastupljeni kroz koordinaciju teniskih udruga. S vremenom je nezadovoljnika bilo sve više, pa su u četvrtak protiv Lukovića bila 23 od 41 delegata (ili 29 od 47, ako im se dodaju delegati iz ZTS-a).

– Predsjednik je dao ostavku s danom kad je trebala biti održana izborna skupština. No, zbog okolnosti koje su se u međuvremenu dogodile, nakon pritužbi nekih klubova te konzultacija s Ministarstvom uprave, Državnim uredom za sport i HOO-om, odlučili smo odgoditi sjednicu Skupštine. I to ne na neodređeno vrijeme nego do 20. srpnja. S time da je predsjednikova ostavka konačna, samo je odgođena – objašnjava situaciju izvršni direktor HTS-a Miroslav Zečić dodajući:

Puč u “Turistu”

– One koji su se sastali u “Turistu” vidim kao neprirodnu koaliciju triju interesnih skupina unutar HTS-a koje su se sad udružile s jednim jedinim ciljem – da maknu nas. Teško mi je biti suzdržan i zato ću reći: ti ljudi jednostavno nisu dobri za tenis. Dobar dio njih je i prije vodio HTS, a znamo kako je to ispalo. Ostali su dugovi koje smo mi sanirali, ali smo očito i stali na žulj njihovim interesima, uzdrmali smo im pozicije moći koje su imali. Dakle, Luković i Zečić drže da su unutar Statuta, da je Skupština sazvana na vrijeme i da s pravom traže da se najprije pročisti i usuglasi Statut, a da se potom bira novi predsjednik. Ili predsjednica. Naime, potrebne potpise skupštinara zasad ima samo Čakovčanka Nikolina Babić. Bivša rukometašica i poduzetnica koju su u tenis odvela njezina djeca. No, zanimljivo, ona nije bila na sjednici Skupštine u “Turistu”.

– Zar i to nije znakovito? – pita se Zečić.

A na naše pitanje hoće li novoizabrani v.d. predsjednik Mirić moći organizirati konferenciju za novinare u prostorijama HTS-a u Gundulićevoj ulici, odgovara:

– S obzirom na to da sam ja još ovlaštena osoba za zastupanje HTS-a, neću se s time složiti. Ima još puno prostora u gradu...