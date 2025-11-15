Naši Portali
Informacije
Specijali
Najnovije vijesti
Objavljeno vijesti danas: 142
Vidi najnovije
Pošalji priču
Imaš priču, fotografiju ili video?
Pošalji vijest
© 2025. Sva prava pridržana Večernji list d.o.o.
Središnje teme
#PROSVJED TORCIDE
#ČUVAJMO NAŠE MANJINE
#VUKOVAR
#Jean-Michel Nicolier
#GOSPODARSTVENIK GODINE
#DINAMO
#VOJNI ROK
#DONALD TRUMP
#Barkod
#RAT U UKRAJINI
#COVID
#HNL
Poslušaj
Prijavi grešku
BILLIE JEAN KING CUP

Marčinko i Fett donijele pobjedu Hrvatskoj: Jedna nas stepenica dijeli od elite

Varaždin: Drugi dan Billie Jean King Cup playoffa
Vjeran Zganec Rogulja/PIXSELL
VL
Autor
Hina
15.11.2025.
u 19:50

Kolumbijke su bolje započele dvoboj i povele su sa 4-2, ali uslijedio je potpun preokret. Osvojivši četiri gema u nizu Fett i Marčinko su osvojile i prvi set sa 6-4

Najiskusnija i najmladađa igračica hrvatske teniske reprezentacije, Jana Fett i Petra Marčinko, u odlučujućoj igri parova su pobijedile Kolumbijke Yulianu Lizarazo i Camilu Osorio sa 6-4, 6-3 i time donijele našoj ekipi pobjedu u prvom nastupu na turniru za ulazak u elitni razred Billie Jean King Cupa, kojem je domaćin Varaždin.

Marčinko je u prvom pojedinačnom dvoboju sa 6-3, 6-0 bila bolja od Yuliane Lizarazo, da bi u drugom dvoboju Osorio na jednako uvjerljiv način sa 6-1, 6-3 svladala Antoniju Ružić i tako izjednačila na 1-1.

Boban o krizi i budućnosti trenera Dinama

Hrvatski izbornik Marin Bradarić je ostao pri svojoj originalnoj nominaciji za igru parova, dok je njegov kolumbijski kolega Alejandro Gonzalez potpuno promijenio par i na teren poslao svoje najbolje igračice koje su igrale i pojedinačne mečeve.

Kolumbijke su bolje započele dvoboj i povele su sa 4-2, ali uslijedio je potpun preokret. Osvojivši četiri gema u nizu Fett i Marčinko su osvojile i prvi set sa 6-4. U drugoj dionici su hrvatske tenisačice prelomile meč kad su kod rezultata 2-2 osvojile tri gema zaredom. Kod vodstva 5-3, servirajući za ukupnu pobjedu, Fett i Marčinko su suparnicama prepustile tek jedan poen i zasluženo došle do pobjede.

Tako će o prvom mjestu i plasmanu među 16 najboljih svjetskih reprezentacija odlučivati nedjeljni susret Hrvatske i Češke. Čehinje su pred početak turnira slovile za glavne favoritkinje, što su i dokazale u petak pobijedivši Kolumbijke s glatkih 3-0.

No, uz inspiriranu Petru Marčinko, odličnu povratnicu Janu Fett i glasnu podršku s tribina varaždinske Arene, Hrvatska možda i može iznenaditi reprezentaciju koju predvodi 13. tenisačica svijeta Linda Noskova.

Dvoboj Hrvatske i Češke će započeti u 14 sati. Prvo će biti odigrana dva pojedinačna dvoboja, a bude li rezultat 1-1, o pobjedi i plasmanu u elitni razred Billie Jean King Cupa će odlučivati dvoboj parova.

Ključne riječi
Petra Marčinko Jana Fett Billie Jean King Cup

Komentara 1

Pogledaj Sve
AN
Antonio1952
20:07 15.11.2025.

Cesi su uvijek bili sila u tenisu, posebno zenskom. Sanse su nam minimalne.

Važna obavijest
Sukladno članku 94. Zakona o elektroničkim medijima, komentiranje članaka na web portalu i mobilnim aplikacijama Vecernji.hr dopušteno je samo registriranim korisnicima. Svaki korisnik koji želi komentirati članke obvezan je prethodno se upoznati s Pravilima komentiranja na web portalu i mobilnim aplikacijama Vecernji.hr te sa zabranama propisanim stavkom 2. članka 94. Zakona.

Za komentiranje je potrebna prijava/registracija. Ako nemate korisnički račun, izaberite jedan od dva ponuđena načina i registrirajte se u par brzih koraka.

Prijavite se
Registrirajte se

Ne propustite

Želite prijaviti greške?

Pošalji

Premium korisnici čitaju

Vidi sve

Još iz kategorije

Učitaj još

Kupnja