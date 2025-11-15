Marčinko i Fett donijele pobjedu Hrvatskoj: Jedna nas stepenica dijeli od elite

Najiskusnija i najmladađa igračica hrvatske teniske reprezentacije, Jana Fett i Petra Marčinko, u odlučujućoj igri parova su pobijedile Kolumbijke Yulianu Lizarazo i Camilu Osorio sa 6-4, 6-3 i time donijele našoj ekipi pobjedu u prvom nastupu na turniru za ulazak u elitni razred Billie Jean King Cupa, kojem je domaćin Varaždin.

Marčinko je u prvom pojedinačnom dvoboju sa 6-3, 6-0 bila bolja od Yuliane Lizarazo, da bi u drugom dvoboju Osorio na jednako uvjerljiv način sa 6-1, 6-3 svladala Antoniju Ružić i tako izjednačila na 1-1.

Boban o krizi i budućnosti trenera Dinama Vaš preglednik ne omogućava pregled ovog sadržaja.

Hrvatski izbornik Marin Bradarić je ostao pri svojoj originalnoj nominaciji za igru parova, dok je njegov kolumbijski kolega Alejandro Gonzalez potpuno promijenio par i na teren poslao svoje najbolje igračice koje su igrale i pojedinačne mečeve.

Kolumbijke su bolje započele dvoboj i povele su sa 4-2, ali uslijedio je potpun preokret. Osvojivši četiri gema u nizu Fett i Marčinko su osvojile i prvi set sa 6-4. U drugoj dionici su hrvatske tenisačice prelomile meč kad su kod rezultata 2-2 osvojile tri gema zaredom. Kod vodstva 5-3, servirajući za ukupnu pobjedu, Fett i Marčinko su suparnicama prepustile tek jedan poen i zasluženo došle do pobjede.

Tako će o prvom mjestu i plasmanu među 16 najboljih svjetskih reprezentacija odlučivati nedjeljni susret Hrvatske i Češke. Čehinje su pred početak turnira slovile za glavne favoritkinje, što su i dokazale u petak pobijedivši Kolumbijke s glatkih 3-0.

No, uz inspiriranu Petru Marčinko, odličnu povratnicu Janu Fett i glasnu podršku s tribina varaždinske Arene, Hrvatska možda i može iznenaditi reprezentaciju koju predvodi 13. tenisačica svijeta Linda Noskova.

Dvoboj Hrvatske i Češke će započeti u 14 sati. Prvo će biti odigrana dva pojedinačna dvoboja, a bude li rezultat 1-1, o pobjedi i plasmanu u elitni razred Billie Jean King Cupa će odlučivati dvoboj parova.