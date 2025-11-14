Marcelo Brozović se vraća? Poznati insajder objavom je raspametio navijače

Nakon godinu i pol dana u Saudijskoj Arabiji, čini se da je epizoda Marcela Brozovića u Al Nassru blizu kraja, a vijest o njegovom mogućem povratku u Serie A odjeknula je nogometnim svijetom. Torinski Juventus ozbiljno razmatra dovođenje hrvatskog veznjaka već u zimskom prijelaznom roku kako bi unio prijeko potrebnu kvalitetu i stabilnost u svoj vezni red. Momčad Luciana Spallettija pati od nedostatka kontinuiteta, a ponajviše im nedostaje profil "registe", dubinskog razigravača koji kontrolira loptu i diktira tempo igre. Upravo je Brozović, sa svojim dokazanim pedigreom, viđen kao idealan kandidat za tu ulogu i igrač koji bi mogao preobraziti igru "Stare dame".

Ono što ovu priču čini iznimno realnom jest Brozovićeva trenutna situacija s ugovorom. Pregovori o produljenju suradnje s Al Nassrom zapeli su u slijepoj ulici, a glavni kamen spoticanja su financijski uvjeti. Navodno je saudijski klub ponudio Brozoviću osjetno manju plaću za nastavak suradnje, što iskusni veznjak nije spreman prihvatiti. Takav razvoj događaja razljutio je čelnike kluba, koji su sada spremni ekspresno se rastati s Hrvatom, što je signal koji su u Torinu jedva dočekali. Zbog toga bi Brozović mogao biti dostupan po iznimno povoljnoj cijeni, a spominje se čak i mogućnost da stigne besplatno ako se situacija s ugovorom dodatno zakomplicira.

Ključnu ulogu u cijeloj priči ima trener Juventusa, Luciano Spalletti. Upravo je on tijekom zajedničkog boravka u Interu prepoznao Brozovićeve kvalitete i transformirao ga iz svestranog veznjaka u jednog od najboljih dubinskih razigravača na svijetu, što je rezultiralo impresivnim igrama i trofejima. Spalletti zna što dobiva s Brozovićem – lidera na terenu, taktički inteligentnog igrača i nekoga tko može odmah preuzeti konce igre. Ta povezanost i međusobno povjerenje mogli bi biti presudni faktor koji će 32-godišnjeg hrvatskog reprezentativca uvjeriti da je povratak u Italiju i dolazak u redove bivšeg rivala pravi potez za nastavak karijere na najvišoj razini.

Iako talijanski mediji, pozivajući se na novinara Mattea Moretta, naglašavaju da trenutno nema "ništa konkretno" u pregovorima, sama činjenica da Juventus pomno prati situaciju dovoljno govori o njihovim namjerama. Bivša zvijezda Intera, s kojim je osvojio brojne trofeje tijekom sedam godina, godinama je bio ključni kotačić hrvatske reprezentacije i njezinih povijesnih uspjeha. Njegovim dolaskom Juventus ne bi dobio samo tehničku kvalitetu, već i pobjednički mentalitet.