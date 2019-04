Mandžukićev suigrač najavio da krajem sezone završava karijeru

Talijanski stoper 37-godišnji Andrea Barzagli najavio je kako će krajem sezone završiti profesionalnu karijeru. Juventusov branič dosad je odigrao 74 utakmice za talijansku reprezentaciju.

Barzagli je ove sezone igrao tek devet utakmica za Staru damu, šest u talijanskom prvenstvu gdje je sakupio 200 minuta i tri u Ligi prvaka (106 minuta).

Nakon vjerojatno još jednog naslova s Juventusom, u kojem igra od 2011. godine, suigrač našeg Marija Mandžukića najavio je oproštaj.

Bit će mu to osmi naslov s klubom iz Torina. Jednom je bio prvak i s Wolfsburgom (2009.).

Andrea Barzagli je karijeru počeo u Rondinelli, a potom je igrao za Pistoiese, Piacenzu, Ascoli, Chievo, Palermo i Wolfsburg.

S talijanskom reprezentacijom igrao je na dva SP-a i tri EP-a, a na Olimpijskim igrama 2004. u Ateni osvojio je brončanu medalju.

