PREMIER LIGA

Manchester United i Arsenal došli do laganih pobjeda, velikani uzeli bodove pred svojim navijačima

Premier League - Arsenal v West Ham United
Foto: TONY O BRIEN/REUTERS
1/5
VL
Autor
Stipe Karadžole/Hina
04.10.2025.
u 18:14

Na jednostavan su način ove subote u utakmicama sedmog kola engleske Premier lige do domaćih pobjeda stigli nogometaši Manchester Uniteda i Arsenala

Manchester United je upisao treću ligašku pobjedu, a na svom je Old Traffordu svladao Sunderland 2-0. Oba pogotka su postignuta u prvom poluvremenu. Prvo je u osmoj minuti Mount lijepo primirio loptu i precizno pogodio za 1-0, dok je Šeško bio strijelac u 31. minuti za 2-0. Sunderland je upisao tek drugi poraz u sezoni.

Istim rezultatom je Arsenal svladao West Ham koji je ostao nisko na ljestvici, na pretposljednjem mjestu. Rice je u 38. minuti zabio za 1-0, a Saka s bijele točke u 67. za konačnih 2-0. Arsenal je privremeno stigao na prvo mjesto ljestvice i ima bod više, kao i utakmicu više, od Liverpoola.

U prvom subotnjem ogledu nogometaši Tottenhama su upisali novu, treću gostujuću pobjedu u sezoni, s 2-1 su svladali Leeds. Premda je Leeds bolje otvorio utakmicu poveli su gosti iz Londona golom Tela u 23. minuti. Nastavio je domaćin i nakon toga napadati i to mu se isplatilo u 34. minuti. Iz blizine i nakon odbijene lopte za veselje je na tribinama zaslužan bio strijelac, švicarski reprezentativac Okafor.

Novo vodstvo Tottenhama je uslijedilo u 58. minuti kada je Kudus sve sam napravio. Ukrao je loptu, stuštio se prema suparničkom šesnaestercu i pogodio za 2-1. Do kraja je Leeds po drugi put pokušao izbrisati zaostatak i uhvatiti bod, ali je upisao treći ligaški poraz.
Ključne riječi
Premier league Arsenal Manchester United

