Mamić siguran da Feyenoord 'pila naopako': Evo što kaže

Nakon što smo otvorili grupnu fazu Lige prvaka, vrijeme je i za onu Europske lige u kojoj Hrvatska i dalje ima dva predstavnika - Dinamo i Rijeku.

Zagrebački će sastav u četvrtak otvoriti svoj put u ovome dijelu natjecanja protiv Feyenoorda na Maksimiru, a Zoran Mamić je najavio:

- Želimo odigrati dobru, kvalitetnu utakmicu i razveseliti navijače. Sretni smo što su svi negativni na testiranju za koronu i spremni za utakmicu - rekao je na presici uoči susreta pa otkrio svoje planove:

- Nećemo izmišljati nešto što ne postoji, imamo to što imamo. Želimo pobijediti, to nam je cilj i siguran sam da će igrači koji budu na terenu doći do toga. Trojica u zadnjoj liniji? Joško Gvardiol odigrao je veliki broj utakmica od početka sezone, igrao je i cijele utakmice za reprezentaciju i nije u situaciji zbog mladosti da igra sve utakmice cijele. Trener je taj koji na kraju odlučuje je li nešto napravio dobro ili nije - kaže Mamić.

Nizozemci su u zadnjem kolu prvenstva odigrali remi, ali Mamić smatra da to neće puno utjecati na njihovo razmišljanje.

- Sutra je novi dan, nova utakmica i novi zahtjevi i taj rezultat koji je bio negativan po njih neće utjecati na ovo, igrači tako ne razmišljaju.

Iako su u dosadašnja tri ogleda s Feyenoordom uvijek pobijedili, Mamić mlađi se drži na distanci.

- Radi se o klubu velike tradicije, ali i dobroj momčadi koja je u vrhu nizozemskog nogometa, prepuna dobrih igrača. Imaju i individualnu i momčadsku kvalitetu, ofenzivno su dobri, kapetan Berghuis je mozak momčadi. Imaju izvrsne bekove, pogotovo lijevi, koji je i krilo i desetka i playmaker, nevjerojatnu energiju ima. Sve su izjave s njihove strane bile pila naopako, njih ne zanima ništa osim pobjede - smatra Mamić pa komentira protivničkog kolegu:

- O treneru Dicku Advocaatu ne treba puno govoriti i jasno je da on samo želi pobijediti. Nisu imali potrebu nikoga dovoditi sad, ali su dovodili igrače za novac koji si Dinamo ne može priuštiti, po pet, šest, sedam milijuna. Ali uvjereni smo da možemo protiv njih i osvojiti tri boda - rekao je Mamić.

Uz Advocaatu je i Željko Petrović, njegov pomoćnik i nekadašnji Mamićev suigrač.

- Nisam ga zvao prije utakmice. On mi je odličan prijatelj, poznamo se 30 godina kad je on igrao u Dinamu, početkom 1990-ih, ali sad nismo pričali. Ne sumnjam da će prenijeti Advocaatu sve što zna o Dinamu. Odličan je trener i osoba, ima nevjerojatnu energiju i zadovoljstvo je što će biti sutra tu.