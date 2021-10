Luka Modrić se oglasio o gorućoj temi: Za mene to nema smisla, ali tko nas pita?

Bivši najbolji nogometaš svijeta i kapetan hrvatske nogometne reprezentacije Luka Modrić poručio je kako ne želi Svjetsko prvenstvo svake dvije godine.

- Za mene Svjetsko prvenstvo svake dvije godine nema smisla. Svjetsko prvenstvo je posebno upravo zato što je to događaj koji se održava samo svake četiri godine - rekao je Modrić na konferenciji za novinare u Kijevu prije susreta Lige prvaka između Real Madrida i Šahtara.

- Ne bih volio vidjeti SP- svake dvije godine. No, kao što ste vi (novinari) rekli, nas ne pitaju puno za mišljenje - dodao je Modrić.

FIFA i dalje ne odustaje od ideje uvođenja World Cupa svake dvije godine. Trenutačno provodi studiju izvodljivosti o praktičnosti organiziranja prvenstava svake dvije godine usprkos žestokih kritika raznih federacija, klubova, igrača i navijačkih skupina.

Luka Modric of Real Madrid

FIFA je najavila i kako će ovoga tjedna organizirati videokonferencije kako bi prikupila "gledište" nogometnih izbornika na reformu međunarodnog kalendara, te uvođenja SP-a svake dvije godine.

- Ugled nekog događaja ovisi o njegovoj kvaliteti, a ne o učestalosti. Svake godine imate Super Bowl, Wimbledon ili Ligu prvaka, svi su uzbuđeni i čekaju ih - kazao je predsjednik Međunarodne nogometne federacije (FIFA) Gianni Infantino prilikom nedavnog posjeta Izraelu.

Kapetan hrvatske reprezentacije se osvrnuo i na nagađanja kako je napadač "Kraljevskog kluba" Karim Benzema jedan od glavnih kandidata za Zlatnu Loptu.

Nagradu koju dodjeljuje ugledni France Football 36-godišnji hrvatski nogometaš je osvojio 2018. godine, a ove godine se nalazi među 30 preostalih igrača koji kandidiraju za prestižnu nagradu.

- Postoji nekoliko kandidata koji mogu pobijediti. Za mene Karim je jedan od njih. Zaslužio je to zbog toga kako je odigrao ove godine. Također, zbog toga kako je igrao posljednjih godina. Osim toga, osvojio je Ligu nacija s Francuskom i to je važno pri glasovanju za ovu nagradu - poručio je Modrić.

Karim Benzema of France celebrates in front of the fans following the 2-1 victory in the UEFA Nations League Final match

Real Madrid se trenutačno nalazi na drugom mjestu skupine D Lige prvaka s tri boda, dok je u vodstvu Sheriff sa šest bodova. Šahtar i milanski Inter imaju po jedan bod.

- Ispred nas je vrlo važna utakmica. Pogotovo jer smo zadnju izgubili kod kuće. Nemamo više prostora za greške. U utakmicu ​​moramo ući poput Real Madrida, sa samopouzdanjem i snagom. U posljednje tri utakmice nismo bili na najboljoj razini, ali reprezentativna pauza nam je dobro došla. Spremni smo odigrati dobru utakmicu - poručio je Modrić.

- Kad igrate za Real Madrid, morate se naviknuti na kritike. Ako pobijedite, sve ide odlično, ali kad nam se to dogode rezultati, kao u zadnje tri utakmice, počinju sumnje jesmo li na dobroj razini ili nismo. Ne brinemo puno, vjerujemo sebi i svojim kvalitetama - zaključio je.