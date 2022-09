Luka Modrić izveo novu čaroliju, PSG u derbiju svladao Juventus

Nogometaši RB Salzburga i Milana odigrali su 1-1 u skupini E Lige prvaka, gdje je ranije tijekom utorka Dinamo ostvario veliku pobjedu u Zagrebu protiv Chelseaja od 1-0.

Oba su pogotka postignuta u prvom poluvremenu. Austrijski prvak je poveo golom Okafora u 28. minuti, dok je pet minuta prije odmora izjednačio Saelemaekers. U nastavku utakmice se igralo otvoreno i ravnopravno. Oba su sastava imala dovoljan broj odličnih prilika za nove golove, no ostalo je 1-1 iz prvog dijela.

Zbog ozljede Luke Sučića nije bilo u momčadi RB Salzburga, kao ni Ante Rebića u gostujućim redovima. Roko Šimić je kroz cijelu utakmicu ostao na klupi za pričuve austrijskog sastava.

Foto: LEONHARD FOEGER/REUTERS Soccer Football - Champions League - Group E - FC Salzburg v AC Milan - Red Bull Arena Salzburg, Salzburg, Austria - September 6, 2022 AC Milan's Charles De Ketelaere in action with FC Salzburg's Strahinja Pavlovic REUTERS/Leonhard Foeger Photo: LEONHARD FOEGER/REUTERS

Hrvatski prvak Dinamo u sljedećem kolu gostuje kod Milana, 14. rujna (18.45 sati).

U skupini F Celtic je pred svojim navijačima dugo odolijevao aktualnom pobjedniku Lige prvaka, madridskom Realu. U prvih 45 minuta nije bilo golova, ali je vrlo brzo u nastavku Real riješio susret i slavio 3-0. U 56. minuti domaćina je načeo Vinicius Junior, dok je u 60. za 2-0 pogodio hrvatski nogometaš Luka Modrić.

Prevario je dvojicu suparničkih igrača i potom, u svom stilu, vanjskim dijelom kopačke, s četiri-pet metara, pogodio mrežu Celtica. Njegov pogodak pogledajte OVDJE.

Konačan rezultat u 77. minuti je postavio Eden Hazard, a samo nekoliko trenutaka nakon toga zamijenjen je Modrić. Josip Juranović je odigrao cijelu utakmicu za Celtic.

U ovoj skupini još je Šahtar, klub kojeg vodi hrvatski trener Igor Jovićević, iznenađujuće pobijedio Leipzig u gostima 4-1. Šved je doveo Šahtar u vodstvo već u 16. minuti. Favorizirani Leipzig je izjednačio u 57. golom Simakana, ali već u idućem napadu opet je Šved bio koban po bundesligaša. Do kraja su iz kontri domaćina i definitivno slomili Mudrik i Traore.

Za ukrajinski klub od 62. minuti je igrao Neven Đurasek, dok je Joško Gvardiol poraz svog Leipziga pratio s klupe.

PSG je u novu sezonu Lige prvaka startao domaćom pobjedom protiv Juventusa od 2-1. Žestoko je utakmicu otvorio PSG te je brzopotezno dva pogotka postigao Kylian Mbappe. U petoj minuti fantastično ga je uposlio Neymar koji je prebacio polovicu obrane Juventusa, a Mbappe je majstorski završio akciju. Već u 22. minuti je bilo 2-0, a brzu akciju domaćina opet je zaključio neumoljivi Mbappe.

Foto: Sarah Meyssonnier/REUTERS Soccer Football - Champions League - Group H - Paris St Germain v Juventus - Parc des Princes, Paris, France - September 6, 2022 Paris St Germain's Marquinhos and Sergio Ramos acknowledge fans after the match REUTERS/Sarah Meyssonnier Photo: Sarah Meyssonnier/REUTERS

U nastavku je Juventus prvo smanjio golom McKennie u 53. minuti, a potom su Vlahović i Locatelli propuštali šanse za izjednačenje. Parižani su vodstvo ipak zadržali do kraja.

U toj skupini H domaće bodove upisala je Benfica koja je svladala Maccabi Haifu 2-0. Izraelci su sačuvali svoju mrežu tijekom prvog poluvremena, ali su u nastavku slomljeni golovima Rafa Silva u 49 i Grimalda u 54. minuti.

Manchester City je suvereno otvorio natjecanje u skupini G. Gostovao je kod Seville gdje je pobijedio 4-0. Dva pogotka dao je nezadrživi Erling Haaland koji je tako nastavio puniti suparničke mreže. U Premier ligi je već na brojci od deset golova. Po pogodak su dodali Foden i Ruben Dias. Ivan Rakitić je za Sevillu odigrao prvo poluvrijeme.

Foto: Nick Potts/PRESS ASSOCIATION Manchester City's Erling Haaland (second right) celebrates scoring their side's third goal of the game during the UEFA Champions League Group G match at the Ramon Sanchez Pizjuan Stadium in Seville, Spain. Picture date: Tuesday September 6, 2022. Photo: Nick Potts/PRESS ASSOCIATION

Ranije je u ovoj skupini Borussia u Dortmundu lako slomila FC Kopenhagen te je pobijedila 3-0 golovima Reusa, Guerreira i Bellinghama.

>> VIDEO: Nikoli Jurčeviću se spustio stolac pa mu voditelj pomagao