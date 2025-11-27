Naši Portali
LARA GUT-BEHRAMI

Loše vijesti za olimpijsku pobjednicu: Smrskano joj je koljeno, morat će propustiti cijelu sezonu

FILE PHOTO: FIS Alpine Ski World Cup - Women's Giant Slalom
LEONHARD FOEGER/REUTERS
VL
Autor
Sanja Sokol/Hina
27.11.2025.
u 11:42

Švicarska skijašica Lara Gut-Behrami, jedna od najtrofejnijih sportašica u alpskom skijanju, "neće se više natjecati ni u jednoj utrci" ove zime zbog teške ozljede lijevog koljena, objavio je u četvrtak Švicarski skijaški savez

Zbog puknuća dvaju ligamenata i puknuća meniskusa nakon pada prošlog četvrtka na Copper Mountainu (SAD) tijekom treninga superveleslaloma, 34-godišnja prvakinja stoga će propustiti Olimpijske igre Milano-Cortina. Iako je ranije najavila da će se umiroviti na kraju ove sezone, sada "ostavlja svoju budućnost otvorenom".

"Moj je cilj potpuno se oporaviti od ove ozljede i vratiti punu sposobnost izvedbe. Tek tada ću znati što mi budućnost nosi", rekla je švicarska skijašica.

Olimpijska pobjednica u superveleslalomu operirat će koljeno sljedeći tjedan.

"Sljedećih nekoliko mjeseci zamišljala sam vrlo drugačije i stvarno sam se veselila ostatku skijaške sezone. Nedavno smo doživjeli dramatične događaje u našem sportu, smrtonosne nesreće u kojima su sudjelovali mladi sportaši. Vjerujem da se ozljeda koljena, koliko god složena bila, ne može smatrati tragedijom“, kazala je Gut-Behrami.
Ključne riječi
Skijanje Lara Gut-Behrami

