Loše vijesti stigle iz Zadra, ovo će sigurno rastužiti Luku Modrića

Zbog iznimno teške financijske situacije i činjenice da je već šest mjeseci u blokadi, nogometni klub Zadar donio je odluku da se u idućoj sezoni 2020/21. neće natjecati u Trećoj HNL-jug u seniorskoj konkurenciji, niti u natjecanjima 1.NL 'NS Split' za mlađe dobne uzraste.

Iz kluba su poručili kako je ovakva odluka posljedica blokiranih računa i aktiviranih ovrha na FINA-i u iznosu od 2.7 milijuna kuna, uz mogućnost aktiviranja dodatnih koji zbrojeno iznose još milijun kuna.

"Grad Zadar se kao najveći dioničar jasno očitovao kako više neće financirati klub u budućnosti niti ga logistički podupirati. Također, ni ostali dioničari nisu pokazali interes za financiranjem kluba nakon održane Skupštine NK Zadar s.d.d. u ožujku 2020., na kojoj su jasno upoznati s financijskim stanjem," poručili su sa Stanova.

Dodali su kako Klub nema dovoljan broj igrača za natjecanje u spomenutim ligama, a pored toga, do 4. kolovoza mora uplatiti dospjele obveze HNS ''NS-u Split'' u iznosu 8.800 kuna za što ne postoji legalna mogućnost podmirivanja sve dok su blokirani računi na FINA-i, u suprotnom klubu prijeti suspenzija.

"Prijeti i druga mogućnost suspenzije po Odluci Disciplinske komisije HNS-a od 4. lipnja prema kojoj će seniorska momčad biti kažnjena oduzimanjem jednog boda za svaku odigranu utakmice te bi u konačnici klub bio suspendiran u prosincu ukoliko ne plati 60.000 kuna, odnosno protekom roka od šest mjeseci od dana donošenja navedene Odluke," objavio je klub.

Ukoliko se ubrzo ne dogodi obrat klub u kojem su potekli Luka Modrić, Daniel Subašić i Šime Vrsaljko, a igrao Josip Skoblar će se ugasiti.

Nogometni klub Zadar osnovan je 26. travnja 1945. godine, a prve četiri godine djelovao je kao nogometna sekcija unutar Fiskulturnog društva Zadar. Međutim, od 1949. djeluju kao samostalni nogometni klub. Tijekom 1954. spajaju se tri kluba: Zadar, Arbanasi i Sloga i od tada klub nosi ime NK Sloga, međutim u lipnju 1964. ponovno se naziva Zadar.

U prvoj sezoni Prve HNL, Zadar je završio na 10. mjestu, da bi u sljedećoj bio 12. Tada je ostvario i najbolji plasman u Hrvatskom nogometnom kupu, došavši do polufinala, gdje je poražen od Hajduka. Do polufinala je došao i u sezoni 1995./96., kada mu se na putu do finala ispriječila zagrebačka Croatija.

Od 1992. Zadar je u kontinuitetu bio prvoligaš osam sezona, s tim da je u sezoni 1995./96. igrao Prvu B ligu. Najbolji plasman u tom razdoblju bilo je šesto mjesto ostvareno 1998. godine pod imenom Zadarkomerc. Tako se klub zvao od 1996. do 1999., kada je završio na 11. mjestu i prvi put ispao u Drugu HNL.

U najviši razred hrvatskog nogometa Zadar se vratio 2001. godine. Uslijedile su četiri uzastopne prvoligaške sezone, a 2004. klub je ponovio najbolji plasman, šesto mjesto. Međutim, godinu dana kasnije završio je na 12. mjestu i ponovno ispao u Drugu HNL.

Tamo je proveo sljedeće dvije sezone, da bi se 2007. vratio u Prvu HNL. Od tada pa sve do 2015. Zadar je bio prvoligaš.

U dresu Zadra su prve nogometne korake napravili svjetski doprvaci Luka Modrić, Daniejl Subašić, Šime Vrsaljko i Dominik Livaković, za Zadar je igrao i najbolji strijelac Europe Josip Skoblar.

Godina 2008. bila je najtužnija u zadarskoj nogometnoj povijesti. Od posljedica udarca glavom u betonski zid na istočnoj tribini Stanova, na utakmici 26. kola Prve HNL Zadar - Cibalia, 3. travnja u 25. godini preminuo je Hrvoje Ćustić. Hrvoje je bio dijete NK Zadra, prošao je sve selekcije u klubu, kao i u mladim hrvatskim reprezentacijama. Dvije godine igrao je i za NK Zagreb, kratko i za Međimurje, da bi se 2007. vratio na Stanove.

Trebao je to biti novi početak za njega i matični klub, ali tragičan događaj zauvijek je promijenio zadarsku i hrvatsku nogometnu priču.