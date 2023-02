Loša večer Bogdanovića i Šarića, momčadi Hrvata upisale minimalne poraze

Bojan Bogdanović i Dario Šarić, hrvatski košarkaši u NBA ligi, nisu imali večer za pamćenje, a njihovi sastavi, Detroit i Oklahoma City, upisali su poraze u noći s četvrtka na petak. NBA liga je nastavljena nakon All-Star vikenda, a Detroit je nastavio nizati poraze. Orlando je na svom parketu bio bolji 108-106, a Bogdanović će svojih 29 minuta na parketu poželjeti što prije zaboraviti. Ubacio je tek sedam poena uz tri skoka, četiri asistencije i dvije izgubljene lopte. Imao je vrlo loš šut 3-12, a pogodio je jednu od četiri upućene trice. Cijela petorka Orlanda bila je dvoznamenkasta po pitanju koševa, a najbolji među njima Franz Wagner koji je ubacio 21 poen uz šut 7-13. Kod Detroita je najbolji dojam ostavio Jaden Ivey s 25 poena.

Oklahoma City se bori za ulazak u doigravanje, ali je ovaj put poražen, nakon produžetka, na gostovanju u Salt Lake Cityju gdje je Utah slavila 120-119. Dario Šarić je s klupe odigrao 12 minuta te je ubacio tek dva poena uz dvije asistencije, jedan skok i jednu izgubljenu loptu. Šutirao je 1-3, odnosno, 0-2 za tri poena.

Apsolutni junak te utakmice bio je finski košarkaš u Utahu Lauri Markkanen koji je postigao 43 poena, a tome je dodao i deset skokova. Unatoč 3-12 za tri poena imao je ukupno odličan šut iz igre 15-28. Prvo ime u gostujućem sastavu bio je Shai Gligeous-Alexander koji je utakmicu završio s 39 koševa, osam skokova i sedam asistencija, ali je bilo premalo za slavlje.

