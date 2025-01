Ljutić ponovo može do prvog mjesta i velike zarade! Nagrada za pobjednicu idućeg slaloma je rekordna

Osvojivši treće mjesto u superveleslalomu ove nedjelje, Federica Brignone se popela na vodeće mjesto u ukupnome poretku Svjetskog skijaškog kupa. Talijanska skijašica je u austrijskom St. Antonu završila iza prvoplasirane Lauren Macuge i drugoplasirane Stephanie Venier. Osvojivši 60 bodova, Brignone sada ima 23 boda više od Zrinke Ljutić u ukupnome poretku, dok je u poretku superveleslaloma peta sa 150 bodova.

Zrinka Ljutić će do novih bodova moći doći već u utorak kada se vozi noćni slalom u Flachauu. Ukoliko nakon dvije uzastopne pobjede nastavi u istome ritmu, može se ponovo popeti na vrh ukupnoga poretka i pritom osvojiti rekordnu zaradu. Organizatori utrke na austrijskom skijalištu pripremili su nagradni fond u visini 180 tisuća eura. Pritom će pobjednici pripasti čak 63.3 tisuće eura.

"Mislim da će čak i visoki startni brojevi moći ostvariti jako dobre rezultate. Očekujemo oko 15 tisuća gledatelja", rekao je direktor utrke Martin Traninger u najavi. Pobjedom u prošlome slalomu, onom u susjednoj Kranjskoj Gori, Zrinka je zaradila oko 50 tisuća eura. Ukoliko se tome pribroji zarada od pobjede u Semmeringu i druge nagrade, njena se zarada od ove sezone diže na čak 150 tisuća eura.

Uz ovaj pred Ljutić su još četiri slaloma ove sezone. Nakon Flachaua vozit će se u Courchevelu, Sestriereu, Areu te Sun Valleyju. Također, Ljutić će bodove imati priliku prikupljati u četiri preostala veleslaloma (Kronplatz, Sestriere, Are, Sun Valley). Završnica Svjetskog kupa odvijat će se u američkom Sun Valleyju (Idaho) od 20. do 27. ožujka. Do tada će se odvoziti više brzih utrka, no što je to do sada bio slučaj pa bi natjecanje za Veliki kristalni globus moglo postati još napetije.