Ljutić nakon razočaranja: 'Nadam se iskoristiti pucanje staze. Podcijenila sam je'

Skijaška obitelj

Tvrtko Ljutić: Prvi put nas je troje Ljutića na velikom natjecanju, čekamo i četvrtog

Bilo bi fantastično kada bismo jednog dana svi četvero vozili i Svjetski kup i na Svjetskom prvenstvu. No, nikada ne znate Kako će se stvari odvijati. No, to jest naša obiteljska želja. To je naš krajnji cilj, ističe najstariji od Ljutića