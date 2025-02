Ljutić ima veliku konkurenticu za zlato: 'Nju ne smijem nikad isključiti'

Nakon osmog mjesta u veleslalomu, došlo je vrijeme da Zrinka Ljutić konkurira za medalju u slalomu. Na krilima sjajne forme ostvarila je tri pobjede u posljednja četiri slaloma Svjetskog skijaškog kupa. Danas će to isto pokušati ponoviti kako bi osvojila zlatnu medalju na svjetskom prvenstvu. Ljutić je favoritkinja utrke, a na startu je šesta. Start prve vožnje je u 9.40, a druga je vožnja od 13.15.

"Za sada sam dosta dobro, ne osjećam veću nervozu nego inače. Vidjet ćemo sutra kad to krene, ali pokušavam se fokusirati na ono što trebam napraviti, na svoju rutinu. Trening je danas super prošao i nemam se zbog čega brinuti", rekla je Zrinka u Dnevniku Nove TV pa dodala: "Staza je lijepe dužine, pravi slalom, ima dosta elemenata, ravnog, strmog i zavoja. Mislim da će snijeg također biti super, još tvrđi nego na veleslalomu, što mi odgovara."

Osvrnula se na svoju statistiku. "To su lijepi podaci, ali sve je uvijek moguće. Ne smijem podcijeniti nijednu skijašicu. To je sve relativno, sve se brzo mijenja i moram se prilagođavati. Imam vjere u sebe i to mi je dovoljno, dat ću sve od sebe. Odskijam li kako znam, trebalo bi biti dovoljno za medalju", smatra Ljutić.

Natječe se i Mikaela Shiffrin, no slavna Amerikanka je vraća nakon teške ozljede. "Imala je taj peh na početku sezone i realno na posljednjoj utrci to još nije bila njena razina skijanja. Sigurno se ona svakim treningom sve više vraća u onoj svoj ritam i bolje skija. Nju ne smijem nikad isključiti. Ona ima toliko puno iskustva i vještine", kazala je Ljutić pa uputila poruku navijačima: "Želim svima da glasno navijaju i hvala što su došli. Pokušat ću uzeti njihovu energiju da me natjera da dobro skijam i neka budu glasni", poručila je.

