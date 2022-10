Liverpool iskeširao 75 milijuna eura za ovu izjavu: 'Nemam pojma o čemu Klopp govori'

Engleski Liverpool je tijekom ljeta doveo sjajnog napadača Darwina Nuneza iz Benfice za velikih 75 milijuna eura, ali uz određene bonuse, transfer može prelaziti i 100 milijuna eura.

Urugvajac je otvorio sezonu pogotkom u Premiershipu kod Fulhama i Superkupu protiv Manchester Citya, ali nakon toga čak šest utakmica nije zabio što je pobudilo sumnju kod dijela medija i navijača.

Treba naglasiti i da je zbog crvenog kartona, kojeg je zaradio potpuno nepotrebno, zaradio suspenziju od čak tri utakmice.

Nedavno je sve šokirao izjavom na pitanje kakav je bio plan menadžera Jurgena Kloppa na utakmici protiv Rangersa u LP-u (2:0).

- Iskreno, ja ne razumijem baš ništa što on govori prilikom priprema za utakmicu ili na poluvremenu. Nakon što on završi govoriti, pitam suigrače što je pričao. Ali mislim da je vrlo jasan u onome što govori. Traži od nas da radimo jednostavne stvari, da se ne bojimo igrati, da budemo samopouzdani. I da kada izgubimo loptu krenemo u presing. To uvijek traži od nas. - priznao je Nunez.

