Leona Popović u teškoj drugoj vožnji razočarala i izgubila mjesto na postolju

Najbolja hrvatska slalomašica Leona Popović je u vrlo turbulentnom i zanimljivom šestom slalomu sezone Svjetskog kupa za skijašice u Kranjskoj Gori na kraju došla do 11. mjesta, iako je njezin plasman nakon prve vožnje obećavao i mjesto na postolju.

Do pobjede je došla Slovakinja Petra Vlhova koja je bila najbrža nakon prve vožnje, ispred Njemice Lene Duerr te Amerikanke AJ Hurt koja je bila najveće iznenađenje utrke, podignuvši se s 15. mjesta u prvoj vožnji sve do postolja, i to sa startnim brojem 38.

Popović je sjajno skijala u prvoj vožnji koju je postavio njezin trener Goran Rački te ju završila na drugom mjestu s 26 stotinki zaostatka za vodećom iz prve vožnje Vlhovom.

VEZANI ČLANCI:

U završnici prve vožnje naša skijašica je doživjela jedan prilično neugodan pad. Na pretposljednjim vratima je bila izbačena iz ravnoteže te je u cilj doslovno ušla leteći, ali je uspjela, unatoč padu, posljednja vrata skijama proći s prave strane.

S druge strane, u drugoj vožnji Leona je imala vrlo teške uvjete u odnosu na prvi 'lauf'. U prva dva sektora staze se jako dobro držala, no u donjem, dotrajalom dijelu staze se, uz velike bolove u koljenu nakon pada, jednostavno nije uspjela nositi. Napravila je nekoliko grešaka i pala u poretku.

Drugo iznenađenje utrke na Podkorenu dogodilo se u prvoj vožnji kad je najbolja slalomašica svijeta, Amerikanka Mikaela Shiffrin pogriješila, zajahala jedna vrata i tako ispala s utrke, što je za nju prava rijetkost. Posljednji put joj se to dogodilo još u siječnju 2022. godine, i to na istom skijalištu.

Druga hrvatska predstavnica u Kranjskoj Gori, Zrinka Ljutić imala je dan za zaborav. Naša 19-godišnja skijašica je nakon proklizavanja i velike greške u prvoj vožnji jedva došla do mjesta u drugoj vožnji 29. mjestom, dok je u drugoj zajahala vrata u gornjem dijelu staze i tako ubilježila ispadanje u trećem uzastopnom slalomu nakon Tremblanta i Lienza.

Sljedeći slalom Svjetskog kupa za skijašice na rasporedu je 16. siječnja kad se održava kultni noćni slalom u austrijskom Flachau.