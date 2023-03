Leko: Ovo su najgora dva mjeseca u mojoj karijeri. Nisam se došao ispričavati ni braniti

Nakon što su ih u četvrtfinalu Kupa u Gradskom vrtu porazili s 2:1, nogometaši Hajduka vraćaju se u Osijek u sklopu 25. kola SuperSport HNL-a. Utrka za naslov prvaka po mnogima je već završila, Splićani za Dinamom zaostaju 12 bodova, a odigrali su i utakmicu više. Trener Ivan Leko ne može biti zadovoljan predstavama u prvenstvu - prvo su ih modri u derbiju na Maksimiru porazili s 4:0, da bi im novi neugodan udarac zadala još jedna zagrebačka momčad, Lokomotiva, koja je na Poljudu slavila s 4:3. Odgovorio je na pitanje jesu li mu ovo najteži dani u trenerskoj karijeri.

- Ovo su za mene najgora dva mjeseca. S predsjednikom pričamo često, ovaj tjedan, prošli isto - izjavio je Leko, koji je u sedam ligaških nastupa hajdukovaca ostvario tri pobjede, uz čak četiri poraza i gol-razliku 12:16. Klupu je preuzeo prije nešto više od dva mjeseca, na Silvestrovo prošle godine.

Vaš preglednik ne omogućava pregled ovog sadržaja.

Dotaknuo se potom Luke Vuškovića, 16-godišnjeg stopera koji je u Kupu protiv Osječana zabio svoj prvijenac za seniore.

- To je klinac od 16 godina. Odigrao je dobro u Osijeku i bio bih lud das ga nisam stavio iduću. To je mlad momak, može odigrati top, može flop. Njegove pogreške su bolne, ali on može biti i match winner, kao što je bio u prošloj utakmici.

05.03.2023., Split - Utakmica 24. kola HNL Hajduk-Lokomotiva. Luka Vuskovic Photo: Miroslav Lelas/PIXSELL Photo: Miroslav Lelas/PIXSELL Foto: Miroslav Lelas/PIXSELL

Kakav Osijek očekuje?

- Očekujemo dobar, bolji Osijek, bili su dobri u Maksimiru, a znamo kako smo mi prošli tamo. Oni su jako agresivni, naše su utakmice pune duela, intenziteta, drugi protiv trećega, dupli su to bodovi i sve govori da bi to trebala biti utakmica puna svega što sam naveo, a ja se nadam i nogometa.

Što će, pak, Hajduk ponuditi u ovoj utakmici?

- Radimo na svemu, na svim aspektima nogometa jer nismo dobri. Radimo sve da budemo bolji, prije svega radimo popis igrača tko može trenirati a tko ne. Mi ne možemo ponoviti sastav i sustav u ova dva mjeseca i teško je očekivati neki kontinuitet. Radimo puno, nažalost to se ne vidi na terenu.

Zbog čega Jan Mlakar nije slavio gol protiv Lokomotive?

- Ja to nisam primijetio... Prvi put čujem, bolje njega pitati.

Jednu od najlošijih utakmica u bijelom dresu protiv lokosa je odigrao Chidozie Awaziem.

- U lošem je momentu kao i svi mi, igra, faliva, ali nije jedini. Zajedno se dobiva i gubi, on nije trenirao jer je ozlijeđen, takav je kakav je, tako da zbog tih stvari nije u konkurenciji - istaknuo je pa odgovorio na koga sve uz njega ne može računati:

05.03.2023., Split - Utakmica 24. kola HNL Hajduk-Lokomotiva. Photo: Miroslav Lelas/PIXSELL Photo: Miroslav Lelas/PIXSELL Foto: Miroslav Lelas/PIXSELL

- Lista je duga, kapetan Kalinić, pa Elez, Prpić, Lovrencsics, vidjet ćemo što će biti s Kalikom i Borevkovićem koji su tek počeli trenirati. Možda ih povedemo da popunimo kvotu igrača... Nisam se ja došao ovdje ispričavati i braniti se.

Upitali su ga i postoje li problemi u svlačionici, s obzirom na to da je rekao da je tužan zbog promjene formacije.

- Nisam kao igrač bio u svlačionici gdje su odnosi tako dobri kao u našoj. Da se druže igrači i van terena, ne samo na terenu, da se druže obiteljski, sa ženama... Možda je problem što su predobri momci, uživaš ih vidjeti ujutro, provesti s njima dan. Ja bih volio da ima problema, da se potuku, da netko nešto nekome kaže. Ali nije tako... - zaključio je.