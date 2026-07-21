Dinamo danas igra utakmicu koja mu može usmjeriti sezonu: 'Želimo Ligu prvaka, to je san svima'

Nasmijani i dobro raspoloženi igrači Dinama otputovali su na susret drugog pretkola Lige prvaka protiv švicarskog prvaka Thuna. Na njihovim se licima jasno ogledao optimizam uoči prvog ispita na putu prema elitnom europskom klupskom natjecanju. U zagrebačkoj zrakoplovnoj luci bili su atrakcija, svi su ih željeli fotografirati, pa i stranci koji nisu znali o kome se radi. Ne znamo kako su na naš aerodrom zalutala tri Španjolca u dresovima svoje reprezentacije, možda su se baš vratili s finala Svjetskog prvenstva na kojem se Španjolska okitila naslovom prvaka.

Bili smo uz Olma

No ta finalna utakmica bila je jedna od tema prije puta plavih u Švicarsku na prvi ovosezonski ispit.

– Španjolska je zasluženo pobijedila, svatko tko voli nogomet navijao je za njih. Drago mi je, pogotovu zbog Olma – kazao je trener plavih Mario Kovačević, a slično je razmišljao i najbolji strijelac Dinama u prošloj sezoni Dion Drena Beljo:

– Navijao sam za Španjolsku, drago mi je da su osvojili naslov prvaka, zbog Olma i Španjolaca u našoj momčadi. Možda nije bila prelijepa utakmica, ali pobjeda Španjolske bila je zaslužena.

Dinamu finale Svjetskog prvenstva ipak više nije u fokusu, plavima je sad najvažnije ostvariti dobar rezultat u Švicarskoj i napraviti taj prvi korak prema Ligi prvaka. Svakako je dobro što kod našeg prvaka nema problema s ozljedama.

– Svi su ovdje, osim Stojkovića, kojega smo prijavili da bi odradio suspenziju od te dvije utakmice. Na sve mogu računati, svi su zdravi i to mi je najvažnije. Imam još neke male dvojbe oko sastava, iako smo na pripremama uigravali momčad za ovu utakmicu, ali može biti još koja promjena – kazao je trener Dinama Mario Kovačević.

Možda problem plavima može biti činjenica da se igra na umjetnoj travi.

– Ne bih previše o tome. Imali smo jučer trening na tom terenu i prilagodit ćemo se. Idemo po dobar rezultat. Znamo da imamo i uzvrat, ali najvažnija je ta prva utakmica. Nadam se da ćemo u Švicarskoj napraviti dobar rezultat kako bi nam u uzvratu bilo lakše.

Dinamu bi danas zacijelo bilo lakše da je već imao pokoju natjecateljsku utakmicu; ovako ulazak u sezonu u kvalifikacijama može biti dosta neugodan.

– Ta prva utakmica zna biti neugodna, ali dobro smo radili, spustili ritam treninga, a neke će stvari s vremenom postajati sve bolje – zaključio je trener maksimirske momčadi.

Dion Drena Beljo ulazi u novu sezonu sa sjajnom golgeterskom formom iz prošle. Nada se da će takvu formu zadržati i u novoj sezoni koja za plave počinje današnjim dvobojem protiv Thuna.

– Što se mene tiče, momčad je na prvom mjestu, bitno je da prođemo dalje, a tek tada ću gledati svoj učinak. Naravno, nadam se nastavku uz formu kao u prošlom prvenstvu – veli Beljo koji se osvrnuo i na tu umjetnu travu koja Zagrepčane čeka u susretu s Thunom:

– Velika je razlika između prirodne i umjetne trave koja nas očekuje u Thunu. Ne mogu se ni sjetiti kada sam posljednji put igrao na umjetnoj podlozi, sigurno je prošlo dosta vremena. Ipak, riječ je o jednoj utakmici i prilagodit ćemo se. Najveća razlika između tih podloga je u riziku od ozljeda, koje su na umjetnoj travi nešto češće, ali što se same igre tiče, vjerujem da neće biti problema.

Thun je prva prepreka na Dinamovu putu prema Ligi prvaka, no u Maksimiru vjeruju da neće biti i posljednja te da će uspješno preskočiti švicarskog prvaka. Nakon što je Zvonimir Boban složio novu momčad plavih, ona još nije okusila elitno europsko klupsko natjecanje pa joj je to veliki motiv – pošle sezone igrala je u Europskoj ligi, a sada svi u Dinamu žele napraviti korak više.

– I ja i cijela naša momčad jako smo motivirani, Liga prvaka svima je san i napravit ćemo sve da igramo u tom natjecanju.

Thun je bio iznenađenje prošle godine, odmah nakon što je stigao iz druge u prvu ligu okitio se naslovom prvaka. No tijekom ljeta momčad je doživjela brojne promjene. Klub je napustio i trofejni trener, kao i velik dio najvažnijih i najboljih igrača.

– Svjesni smo važnosti ove utakmice i jačine protivnika. Nisu oni slučajno prvaci u takvoj ligi, bit će ovo zahtjevno gostovanje. Međutim dobro smo se pripremili, naši treneri otišli su tamo i analizirali ih. Možda to nije ista momčad kao prošle sezone, ali imaju kvalitetu. Agresivni su, igraju uz puno trke i s mnogo dugih lopti, ali spremni smo na to – zaključio je Dion Drena Beljo.

Važna i financijska Injekcija

Koliko je Dinamo spreman za izazov koji ga čeka, vidjet ćemo danas od 20 sati, no riječ je svakako o utakmici koja može usmjeriti velik dio sezone. Još jedan uspješan korak prema Ligi prvaka bio bi snažan zamašnjak za cijeli klub – donio bi važnu financijsku injekciju, ali i dodatni mir u plavu svlačionicu te novu dozu samopouzdanja na samom početku sezone.

Sad je na treneru Kovačeviću da pronađe najboljih jedanaest za taj susret iako sam kaže da ima još jako malo dvojbi, sve se uglavnom zna. Strateg plavih treba još samo doraditi 'finese' i u Švicarskoj 'otključati' vrata prema prolasku u treće pretkolo Lige prvaka. Držimo da će za prolazak biti dovoljno ostane li Dinamo na razini s kojom zaključio prošlu sezonu.