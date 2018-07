Legenda objasnila: Evo zašto su Hrvati tako uspješni, a Srbi nisu

Legendarni bosanskohercegovački nogometaš i trener Ivica Osim (77) u razgovoru za ruski Sputnik objasnio je zašto je hrvatska reprezentacija tako uspješna u nogometu. Osim se nada da će iz uspjeha vatrenih sve države u okruženju izvući pouku.

– Medijski gledano, bili su umjereniji nego mnogi drugi. Ono što Zlatko Dalić često govori, ta skromnost vrlo je bitna, bar na našim prostorima, da ostanemo na zemlji. Ništa slučajno ne dolazi. Puno je rada i talenta koga su, hvala Bogu, Hrvati imali. Imali su nekoliko izvanrednih igrača i dobro su iskoristili političku situaciju na Balkanu. Sve je to njima u prilog išlo i na jedan mudar način su to iskoristili. Od nekadašnjih neprijatelja pravili su sebi prijatelje i vrlo pametno su postupali, bez neke velike pompe – rekao je Osim i dodao:

– Stvarali su uvijek pozitivnu klimu i njihovi igrači odgajani su na jedan drukčiji način. Nisu završavali karijeru novcem kojeg dobiju u državama u kojima igraju, već su išli dalje i to su radili na najbolji mogući način — ne podcjenjujući nikog i ne precjenjujući nikog. A to je najteže, naći neku mjeru da znamo tko smo, gdje smo i što možemo, a što ne možemo. I to, objektivno, treba iznijeti i oni su to napravili. Sad će biti neke pompe, ali to je zasluženo. Ipak je teren taj koji sve pokazuje. Uspjeli su napraviti jednu ekipu koja je vrlo motivirana i tu motivaciju su zadržali dugi niz godina.

Osim kaže da za ostali narodi bivše države misle da sve znaju, a ne žele učiti.

– Treba znati učiti, što reče Dalić, treba biti ponizan i skroman i treba prihvatiti da neko nešto bolje radi, a na to mi ne pristajemo nikada. Kad pristanemo na to da neko nešto bolje radi i napravi od nas i da nam to bude primjer, a vrlo smo teški na tome, to će biti najbolji put. Ovo je dokaz više zašto su Hrvati došli do finala a, zašto ne — Srbija. Prema tome, ovdje treba biti pametan i iskoristiti iskustva Hrvatske koja su svježa i preispitati sebe, igrače i njihovo ponašanje, kao i medije – zaključio je Osim.

