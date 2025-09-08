Naši Portali
BIO U SAMICI

Legenda koja je dotaknula dno otvorila dušu: U zatvoru sam doživio smrtni strah i bojao se za život

Laureus World Sports Awards
JUAN MEDINA/REUTERS
VL
Autor
Vecernji.hr
08.09.2025.
u 16:25

Kaznu od sedam i pol mjeseci doživio je kao životni preokret, dok je u razgovoru za švicarski Blick priznao da mu je to donijelo životne ožiljke, ali i važne lekcije.

Nekadašnji teniski as, legendarni Nijemac Boris Becker u svojoj novoj knjizi Inside: Gewinnen – Verlieren – Neu beginnen (‘Iznutra: Pobijediti – Izgubiti – Početi iznova’) prisjetio se teških trenutaka koje je proživio u zatvoru u Velikoj Britaniji 2022. godine. Kaznu od sedam i pol mjeseci doživio je kao životni preokret, dok je u razgovoru za švicarski Blick priznao da mu je to donijelo životne ožiljke, ali i važne lekcije.

'U zatvoru me je dvaput bilo na smrt strah. Jednom u Wandsworthu, drugi put u Huntercombu. Kažu da tada u čovjeku prorade posebne sposobnosti – da može skočiti tri metra više nego inače. To sam osjetio dvaput. Inače nisam kukavica, uvijek sam živio na rubu. Bojim se samo za svoju djecu i suprugu', rekao je 57-godišnji Nijemac, koji je u Engleskoj osuđen na zatvor zbog osobnog stečaja. Vlasti su ga bacile u samicu jer su se bojale da bi ga drugi zatvorenici mogli ucjenjivati za novac ili napasti.

'Ljudi u zatvoru nisu sigurni, smrt i nasilje dio su svakodnevice. 'Moraš shvatiti tko ima moć, tko je opasan i kome se ne smiješ zamjeriti. Kao sportaš sam bio naviknut na pritisak, ali ovdje se radi o goloj egzistenciji. Zatvor ima svoja pravila koja moraš prihvatiti. 'Pisanje mi je bilo kao terapija. Doživio sam stvari koje ne bih poželio ni najgorem neprijatelju. Da bi razumio, moraš priznati vlastite pogreške. Možda tako mlađe sportaše spasiš od istih. Vidio sam da mnogi sportaši nakon karijere upadnu u privatne, poslovne ili financijske probleme. Zašto je posrnuo Boris Becker? Zašto je radio takve greške? I što je iz njih naučio?', rekao je Becker. 

Stošić poslao poruku Cro Copu nakon 'majmune jedan' i incidenta u Areni
zatvor tenis Boris Becker

Komentara 4

Pogledaj Sve
Avatar CroViper
CroViper
17:33 08.09.2025.

Po naslovu pomislih da je članak o Mili Kekinu....

OD
Odvikavanje
17:44 08.09.2025.

Samica je uvijek bolja. Sam si sa svojim mislima i ne moraš nikoga trpiti. Produhovljuje.

KU
Kujttim
17:06 08.09.2025.

Boris Becker je proglašen je krivim jer nije prijavio imovinu nakon što je 2017. proglasio osobni bankrot. On je skrivao imovinu, mulja s računima, nije prijavi velike svote novca...Osuđen je na kaznu od 2 godine 6 mjeseci, u zatvoru jeje bio 7 mjeseci. Nikada nije vratio novac, a riječ je o ogromnim svotama. Ove priče poput "doživio sam smrtni strah", "bojao sam se za svoj život", bio sam u samici" su prozirna lažna dramaturgija da bi zaradio na knjizi. Nije on nikakva žrtva engleskog zatvorskog sustava nego je bio privilegirani zatvorenik, smješten u jednokrevetnoj sobi. Radio je u knjižnici, oko njega su bili zatvorski stražari, bio je siguran. U zatvoru su u strahu samo pedofili, slilovatelji, drukeri i oni koji su se zamjerili ozbiljnim kriminalcima. Boris Becker sigurno nije doživljavao smrtni strah i nije se bojao za život, ali ga razumijem da ovim filozofijama želi prodati priču, želi prodati knjigu.

