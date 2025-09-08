Legenda koja je dotaknula dno otvorila dušu: U zatvoru sam doživio smrtni strah i bojao se za život

Nekadašnji teniski as, legendarni Nijemac Boris Becker u svojoj novoj knjizi Inside: Gewinnen – Verlieren – Neu beginnen (‘Iznutra: Pobijediti – Izgubiti – Početi iznova’) prisjetio se teških trenutaka koje je proživio u zatvoru u Velikoj Britaniji 2022. godine. Kaznu od sedam i pol mjeseci doživio je kao životni preokret, dok je u razgovoru za švicarski Blick priznao da mu je to donijelo životne ožiljke, ali i važne lekcije.

'U zatvoru me je dvaput bilo na smrt strah. Jednom u Wandsworthu, drugi put u Huntercombu. Kažu da tada u čovjeku prorade posebne sposobnosti – da može skočiti tri metra više nego inače. To sam osjetio dvaput. Inače nisam kukavica, uvijek sam živio na rubu. Bojim se samo za svoju djecu i suprugu', rekao je 57-godišnji Nijemac, koji je u Engleskoj osuđen na zatvor zbog osobnog stečaja. Vlasti su ga bacile u samicu jer su se bojale da bi ga drugi zatvorenici mogli ucjenjivati za novac ili napasti.

'Ljudi u zatvoru nisu sigurni, smrt i nasilje dio su svakodnevice. 'Moraš shvatiti tko ima moć, tko je opasan i kome se ne smiješ zamjeriti. Kao sportaš sam bio naviknut na pritisak, ali ovdje se radi o goloj egzistenciji. Zatvor ima svoja pravila koja moraš prihvatiti. 'Pisanje mi je bilo kao terapija. Doživio sam stvari koje ne bih poželio ni najgorem neprijatelju. Da bi razumio, moraš priznati vlastite pogreške. Možda tako mlađe sportaše spasiš od istih. Vidio sam da mnogi sportaši nakon karijere upadnu u privatne, poslovne ili financijske probleme. Zašto je posrnuo Boris Becker? Zašto je radio takve greške? I što je iz njih naučio?', rekao je Becker.