Led se otopio. Ostale su samo emocije i suze: ‘Užas, ovo je strašno...’

Vani je bilo 12 stupnjeva Celzijusovih i ono malo snijega i leda što ga je bilo prije koji dan pokraj cesta i u travi, već se odavno otopilo. Baš kao što se led polako otopio i u Ledenoj dvorani Doma sportova.

Hokejaška bajka koju je Medveščak začeo u Hrvatskoj prije desetak godina tako u potpunosti dolazi svom konačnom kraju. Štoviše, završila je puno prije ove posljednje utakmice Medvjeda u EBEL ligi.

Gosti iz Znojma bili su bolji s 11:2. Priredili su tako Medvjedima na domaćem ledu oproštaj od lige, klupskih ljubitelja, hokeja te razine...

Za Zagrepčane su zabili Igor Jačmenjak i Luka Jarčov, dok su se za Znojmo u strijelce upisali: Marek Spaček, Radim Matus, Erik Nemec, Adam Sedlak, Charles CJ Stretch (tri gola), Nicolas Hlava, Jan Lattner i Marek Kalus, Anthony Luciani.

Ovo su sjajni navijači

Navijači su u ovoj utakmici bili glasniji, igrači motiviraniji, ali nije to previše pomoglo jer nije to bila igra zavidne kvalitete. No, svi igrači koji su se skupili kako bi s Medveščakom dostojanstveno dočekali kraj, zaslužili su pljesak. Na kraju su ga i dobili pa su si zajedno led napustili sa suzom u oku.

- Užas. Ovo je nešto strašno. Evo emocije, suze udaraju na oči, sve... No, opet tu je i neka sreća. Nadamo se da će se sve ovo oporaviti i obnoviti. Ovakvih navijača nema nigdje – rekao je nakon utakmice Ivan Janković pa dodao:

- Umorni smo, slijedi nam državno prvenstvo. Ovo smo odradili kako spada, mislim rezultatski baš i ne, ali ponosan sam na dečke. Zadovoljni smo što su neki probali igrati taj profesionalni hokej – zaključio je Janković koji je u Medveščaku bio cijelu sezonu. Za razliku od njega Igor Jačmenjak došao je pred kraj kao pomoć iz kluba Zagreb.

Tužan kraj

- Ovo je tužan kraj za Medveščak i hokej, što će se dogoditi vidjet ćemo. Mi domaći igrači smo dokazali da tih 20 utakmica možemo igrati, da smo izdržali, da se nismo ozlijedili. Žao mi je što kroz sve te godine netko od nas domaćih nije dobio šansu – rekao je strijelac prvog gola za Medvjede.

- Mi idemo dalje normalno, vidjet ćemo što će vrijeme donijeti i gdje će Medveščak igrati jer financije ne dopuštaju EBEL. Ovi ljudi što su sada tu bili i navijali, to je ta masa koja podržava i voli ovaj klub i nadam se da će ostati pratiti klub bez obzira na sve – rekao je Jačmenjak koji se dobro snašao u Medveščakovu dresu i svlačionici.

- Nema tu nekog oproštaja, mi smo svi tu zajedno po klubovima, igramo jedni s drugima ligu. Nema tu nekog velikog opraštanja. Tužna je samo ta priča oko kluba u kojoj se sada ne zna što će biti dalje jer preko noći se sve ugasilo – zaključio je.

Medveščak je tako svoju priču u EBEL-u završio kao posljednji na ljestvici. Zaradili su Medvjedi u ovoj sezoni 21 bod, odigrali 44 utakmice, upisali šest pobjeda i oprostili se od lige.