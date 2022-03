LeBron prvi s više od po 10.000 koševa, skokova i asistencija

Dodavanjem nakon kojeg je Carmelo Anthony postigao koš, LeBron James došao je do brojke od 10.000 asistencija u NBA ligi i tek je sedmi igrač kojem je to uspjelo. A u 75 godina te lige nije se sve dosad pojavio košarkaš koji je karijeru završio s više od 10.000 koševa, skokova i asistencija, LeBron je prvi takav.

S time da uz više od po 10.000 skokova i asistencija uz svoje ime veže i više od 35.000 koševa. Samo su sedmorica košarkaša u NBA ligi postigla više od 30.000 koševa. Uz Jamesa to su Kareem Abdul-Jabbar, Karl Malone, Kobe Bryant, Michael Jordan, Dirk Nowitzki i Wilt Chamberlain, a samo su Jabbar, Malone i James ubacili i više od 35.000. Iako je izgledalo kao da nitko nikada neće dostići učinak Jabbara od 38.387 koševa u NBA ligi, to više uopće ne izgleda tako. Zadrži li ovogodišnji prosjek (29,7 koševa po utakmici), James će to učiniti za 53 utakmice.

Kombinira li se učinak od 35.000 koševa i 10.000 skokova, dođe se do toga da su Jabbar, Malone i James jedini to postigli, no Jabbar i Malone nisu ni blizu Jamesova učinka u asistencijama.