Le Havre u nadoknadi do boda protiv Nantesa

Po pogodak su zabili nogometaši Le Havrea i Nantesa čime su osvojili po bod u subotnjem susretu 12. kola francuske Ligue 1. Za preostala dva boda više mogu žaliti gosti iz Nantesa koji su poveli već u četvrtoj minuti golom Ablinea, a vodstvo su čuvali sve do 95. minute. No, nisu uspjeli do kraja suzbiti domaće napade i u 95. je Lloris pogodio za konačnih 1-1.

Le Havre je trenutačno 12. na ljestvici, dok je Nantes dvije pozicije slabije plasiran.

Nogometaši Marseillea lakoćom su na domaćem terenu pobijedili Brest 3-0 u prvom subotnjem susretu 12. kola. Privremeno je Marseille ponovno na prvom mjestu ljestvice. Ima bod više od prvaka PSG-a, ali i utakmicu više u odnosu na Parižane.

Domaći sastav je dominirao od početka do kraja, a veliki je korak prema tri boda napravio u prvom poluvremenu u kojem je zabio dva pogotka. Strijelac za 1-0 je bio Gomes u 25. minuti, dok je u 33. Greenwood realizirao jedanaesterac za 2-0. Sve je zaključeno u 82. kada je Aubameyang u padu lijepo zabio za konačnih 3-0.

U nedjeljnom programu se sastaju Lorient - Toulouse, Angers - Auxxerre, Metz - Nica, Strasbourg - Lille i Lyon - PSG.

Ligue 1, 12. kolo:

Le Havre - Nantes 1-1 (Lloris 90+5 / Abline 4)

Marseille - Brest 3-0 (Gomes 25, Greenwood 33-11m, Aubameyang 82)

Monaco - Lens (21.05 sati)