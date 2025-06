Lara Cvjetko osvojila srebrnu medalju na svjetskom prvenstvu: 'Ovo je veliki rezultat za Hrvatsku'

Stvarno sam ponosna na ovaj rezultat, iako je još malo gorak okus zbog izgubljenog finala, ali to je uvijek tako, kazala je hrvatska džudašica Lara Cvjetko koja je na Svjetskom prvenstvu u Budimpešti osvojila srebrnu medalju u kategoriji do 70 kg. Cvjetko je u finalu izgubila od Japanke Shiho Tanake "golden scoreom". Nakon što u četiri minute nije bilo pobjednika, finalna borba je razriješena u 13. sekundi produžetka "golden scoreom". Nažalost, japanskim slavljem. Drugo je to svjetsko srebro za 23-godišnju Cvjetko nakon što je 2022. u finalu SP-a u Taškentu izgubila od Barbare Matić.

"Mislim da je ovo veliki rezultat za Hrvatski judo savez i za moj klub, judo klub Solin. Stvarno sam ponosna na ovaj rezultat iako je još malo gorak okus zbog izgubljenog finala ali to je uvijek tako. Tek su mi 23 godine, imam već dvije svjetske medalje, bila sam blizu naslova danas. Želim još više raditi, osvajati, ciljevi su mi naravno titula i olimpijska medalja," kazala je svjetska doprvakinja.

Zagrepčanka koja trenira u Solinu, stigla je u Budimpeštu kao vodeća džudašica na svjetskoj ljestvici. U prvom kolu je bila sloboda, potom je porazila Sjevernokorejanku Song Hui Mun, zatim u uzbudljivom meču i Belgijanku Gaby Willems, brončanu s OI u Parizu. Težak ždrijeb vodio ju je do aktualne svjetske prvakinje Francuskinje Margaux Pinot u četvrtfinalu, ali je Lara i to uspješno odradila. U polufinalu je bila bolja od Australke Aoife Coughlan, da bi njezin pobjednički niz zaustavila Japanka.

"Još jedno svjetsko srebro za hrvatski judo i judo klub Solin. Mogu reći da sam izuzetno ponosan na Larine borbe, na cjelokupan rad ovih godina, sa 23 godine imati dvije svjetske medalje, dva srebra. Budućnost je pred njom i sljedeći cilj je olimpijska medalja," dodao je njezin trener Dragan Crnov. Osvim dva svjetska srebra, Cvjetko ima i dvije brončane medalje na Europskim prvenstvima, osvojene ove godine u Podgorici, te lani u Zagrebu.