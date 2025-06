Boksački spektakl ljeta u Splitu: Svi mogu trenirati sa šampionima i uživati na Jadranu

Ovoga će se ljeta, od 27. srpnja do 3. kolovoza, u Splitu okupiti hrvatska boksačka elita. Naime, u tom razdoblju prvi put će se održati Boxing Summer kamp, i to u organizaciji Boksačkog kluba Pitbull uz podršku Hrvatskog boksačkog saveza. Isto tako, od 3. do 10. kolovoza u Splitu će se održati i već osmi po redu Kickboxing kamp, a upravo su kontinuitet i uspješnost tog kampa sa stotinama polaznika svake godine bili povod za organiziranje prvog velikog kampa i u boksu.

Puno upita i rezervacija

Polaznici kampa bit će smješteni u Studentskom domu dr. Franje Tuđmana u Splitu, a treninge, poduke i sparinge također će imati unutar studentskog kampusa u zatvorenoj dvorani. Kamp će obilježiti fantastična boksačka imena koja će sudjelovati i podučavati polaznike; hrvatski legendarni boksač, nekadašnji europski i svjetski prvak Stipe Drviš, potom trenutačni vlasnik pojasa WBC kontinentalnog prvaka u supersrednjoj kategoriji Luka Plantić te boksački europski prvak u poluteškoj kategoriji i hrvatski olimpijac Gabrijel Veočić.

U povodu ovog novog i uzbudljivog projekta razgovarali smo s Antom Matasom, čovjekom koji živi boks. Prošao je put od boksača, trenera, izbornika hrvatske reprezentacije, a bio je i na raznim funkcijama u Hrvatskom boksačkom savezu. Sada mu predstoji novi izazov organizacije kampa.

– Organizacija je naravno zahtjevna jer ovo prvi put radimo, ali postoji već iskustvo svih ljudi koji godinama rade na kik-boks kampu, pa je utoliko proceduralno lakše. Već se dosta ljudi javlja, ima puno upita i rezervacija. Prisutan je i određeni stres jer ipak je ovo tek prva godina i želimo da sve ispadne što bolje, ali kvaliteta kampa nije upitna i vjerujemo da će se ljudi poželjeti vratiti. Već sada se pokazuje da je ovo pravim potez i pravi korak za promidžbu i razvoj hrvatskog i splitskog boksa – započeo je Matas.

Kako su Drviš, Plantić i Veočić reagirali na poziv za sudjelovanje u kampu?

– Oduševljeni su. Uklopili su taj kamp i u svoj dio priprema. Bez imalo razmišljanja potvrdili su svoje dolaske. Inače smo jako dobri, odlično surađujemo kao prijatelji, boksači i treneri. Veočića i Plantića odlično poznajem iz reprezentacije i surađivao sam s njima, a Drviš mi je kolega iz boksačkih dana i, što se kaže, cjeloživotni prijatelj. Naravno da im je drago, a kako je Split i grad sporta i grad turizma, bit će i njima dobro biti u Splitu u jeku sezone.

Tko se sve uopće može prijaviti na kamp?

– Prijave su otvorene za širok krug zaljubljenika u boks, od natjecatelja sve do dobrih rekreativaca. Ipak će to biti jedna viša razina boksa koja nije baš namijenjena početnicima. Bit će to za ljude koje zanima napraviti stepenicu više, pa čak i u rekreativnom boksu.

Ugodno s korisnim

Koje su, po vama, najveće vrijednosti kojima će se polaznici obogatiti nakon što odrade ovaj kamp?

– Spojili smo različite generacije i tehnike vrhunskih hrvatskih boksača koji će podučavati polaznike. S obzirom na to, polaznici će iz kampa otići s dobrim saznanjima i iskustvima koja će im prenijeti momci koji su prošli sve što se može proći u boksu ili to još uvijek prolaze. Isto tako, termin je odličan jer polaznici uz dva treninga dnevno praktički imaju i organizirano ljetovanje. Nedaleko od kampusa je i plaža Žnjan, pa će se moći i okupati. U konačnici, vjerujem da će polaznici iz kampa otići potpuno zadovoljni, ponajprije dojmovima koji se tiču boksačke vještine, a onda i dojmovima o samom boravku. Spojit će ugodno s korisnim.

Kako bi ovakvi kampovi mogli utjecati na boljitak boksa u Hrvatskoj? Koji je završni cilj cijele ove priče?

– Ovo je veliki iskorak za hrvatski boks. Zašto? Zato što smo dosad uvijek mi odlazili nekamo. Zašto se to ne bi promijenilo pa da borci i treneri izvana počnu dolaziti k nama? Počeli smo s ovim ljetnim kampom, a tko zna, zašto ne bismo u budućnosti imali i zimske kampove u Zagrebu. Volio bih da takvi kampovi postanu tradicionalni. Ipak smo mi nacija koja je u svijetu poznata po tome da ima kvalitetne boksače, trenere i rezultate. Bolje je da ljudi dolaze k nama, nego da mi putujemo svugdje po svijetu na kampove, jer tako će na kraju krajeva biti bolje i za naš budžet. Realno, bez kampova i međunarodnog iskustva te treninga i sparinga s ljudima iz različitih zemalja i sredina nema ni napretka u boksu. Zato je jako važno imati kamp i kod kuće – zaključio je Ante Matas.