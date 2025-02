Lansirana bombastična vijest koja je šokirala sportski svijet: 'Mike Tyson je ozbiljno bolestan'

Poznati youtuber Jake Paul šokirao je sportski svijet izjavom da je legendarni Mike Tyson teško bolestan jer boluje od Parkinsonove bolesti koju je izliječio psihoaktivnim sredstvima. Boksački meč Mike Tysona i Jakea Paula više je puta odgađan zbog Mikeovih zdravstvenih problema s kojima se Tyson suočavao, a svi su bili zabrinuti da li će se ona uopće i održati, a na kraju su navijači doživjeli veliko razočaranje.

Međutim, možda i bolje da se nikada nije niti održao, nakon ovih zaista teških vijesti koje je plasirao u javnost Jake Paul. Paul je u studenom slavio jednoglasnom odlukom sudaca nad bivšim svjetskim prvakom u teškoj kategoriji, koji je naravno daleko od svojih najboljih dana.

Jake Paul je ovu informaciju bombastično lansirao u podcastu Kick kod Adina Rossa te tako uzbunio borilački svijet, dok je na pitanje Daily Maila da potvrdi ove informacije nije odgovorio. Paul je na kraju na platformi X sve demantirao, ali svi govore o njegovim neodgovornim i neprofesionalnim tvrdnjama, koje bi ga mogle stajati tužbe.

- Bruh... Mike Tyson nije imao Parkinsonovu bolest... WTF. Zašto je, dovraga, internet tako glup. Pogriješio sam - napisao je 28-godišnjak i tako opovrgnuo prijašnje navode.

- Ayahuasca je također dobra za vaš mozak, isto je i sa žabljim kiselinama. Žaba je ono što je izliječilo Parkinsonovu bolest Mikea Tysona, ne oprostite, žaba je izliječila Tysonovu Parkinsonovu bolest kako bi se mogao vratiti i boriti - rekao je prvotno u podcastu Šokiran otkrićem bombastične informacije, Ross je na to odgovorio: Koji vrag?. Dakle, Parkinson od žabe krastače, lizao je žabu krastaču? Kako to funkcionira? - Paul je zatim dodao: Pušiš to isto.

Paul je nakon objave na X mreži i priznanja da je pogriješio, napisao i sljedeće: 'Znači, Mike Tyson je koristio žabu krastaču da izliječi bol. O tome je mnogo puta govorio. Baš kao i ja. Baš kao što mnogi čine.' Tysonov glasnogovornik je za Daily Mail potvrdio kako je Iron Mike 'savršeno zdrav i da nema nikakvu bolest'.