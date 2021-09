Kukoč za Večernji otkrio s kojom će svjetskom zvijezdom zaigrati prestižni turnir

Ako ste se zapitali što je to što je potaknulo najboljeg košarkaša svih vremena Michaela Jordana da Toniju Kukoču bude prezenter kod primanja u Kuću slavnih, onda odgovor nije samo u tome da su u majici Bullsa zajedno osvojili tri NBA naslova.

Još je jedna jaka poveznica među njima, ništa slabija od spomenute, a to je strast prema golfu.

Bio je i prvak Hrvatske

A ta njegova “druga karijera” odvest će Tonija na jedno od najvećih golferskih natjecanja na svijetu. Naime, kad smo ga pitali kada planira ponovno doći u Hrvatsku, specijalni savjetnik predsjednika Chicago Bullsa kazao nam je ovo:

- Mislio sam doći krajem rujna doći u Split, no u NBA rasporedu sve se pomaknulo za dva-tri tjedna. Tako će moji Bullsi prvu pripremnu utakmicu igrati već 5. listopada. A s obzirom na to da imam obveza na Ryder Cupu, koji se od 24. do 26. rujna igra u Wisconsinu, ne bi mi se isplatilo da dođem kući na samo sedam dana. Stoga ću, vjerujem, doći negdje oko Nove godine.

Foto: Boris Scitar/Vecernji list 15.07.2001., Slovenija, Mokrice - Na turniru u golfu koji se odrzao u Mokricama nastupio je i kosarkas Toni Kukoc. Photo: Boris Scitar/PIXSELL

Zanimalo nas je kakve to obveze Toni ima na Ryder Cupu, jednom vrlo posebnom natjecanju, dvoboju golferskih reprezentacija SAD-a i Europe. Natjecanje je to koje je ustanovljeno još 1927. i predstavlja veliku atrakciju u svijetu golfa i u kojem su Europljani u 12 posljednjih dvoboja slavili čak devet puta. A ovaj put boje Europe branit će i jedan od najboljih europskih košarkaša svih vremena, doduše u jednoj paralelnoj konkurenciji.

– Dan prije pravog Ryder Cupa igrat će se i Ryder Cup poznatih, a za nas Europljane igrat će i bivši talijanski nogometni as Alessandro del Piero. Zasad ne znam tko će nam se suprotstaviti s američke strane.

Zbog svega toga, Toni je odmah nakon povratka iz Springfielda, s primanja u Kuću slavnih, požurio na golf-terene da se što bolje pripremi za natjecanje na kojem želi ostaviti dojam, baš kao što je to učinio 2011. godine kada je osvojio Prvenstvo Hrvatske.

Inače, Toni je golf počeo igrati s prijateljem, skautom Chicago Bullsa Ivicom Dukanom, koji nam je ispričao:

– Krenuli smo u to zajedno i već na poligonu za pucanje instruktor je bio oduševljen. I meni i njemu rekao je da smo talentirani, no kada sam prvi put igrao na terenu, shvatio sam da to nije za moj mentalitet i da meni, kao stalno zaposlenoj osobi koja puno putuje, treba neki intenzivni “workout” od sat vremena. A njemu, kao umirovljenom košarkašu, golf itekako odgovara. Uostalom, čega god se Toni primi, u tome želi biti što bolji pa se golfu i posvetio. Sad je već poluprofesionalac pa će stoga igrati Masters veterana.

Kako su pak izgledali njegovi počeci, ispričao je Toni:

– Još kao igrač, vidjevši neke prijatelje, ali i Michaela Jordana kako igraju golf, poželio sam se okušati u tom sportu. Bilo je to negdje 1997. ili 1998., tad sam od Benettona, glavnog sponzora mog bivšeg talijanskog kluba, dobio set palica. Znajući da proizvode i rekvizite za golf, zamolio sam ih da mi pošalju set palica za ljevake pa sam uz dva seta dobio i oko 1000 loptica koje sam “potrošio” već u godinu dana.

Prvi put je zaigrao sa svojim tadašnjim agentom Herbom Rudoyjem.

– Na jednom terenu u okolici Chicaga odigrali smo devet od 18 rupa. Na rupi broj deset moralo se pucati preko vode i ja sam osam ili devet loptica ispucao u vodu. Onda sam odlučio pucati u stranu i tako završiti tu rupu. Tako sam počeo igrati golf.

Profesionalnog instruktora imao je samo kratko vrijeme.

– Jedan prijatelj upoznao me s Jimom Suttieom, PGA profesionalnim trenerom, s kojim sam odradio desetak treninga i koji me spustio sa 120 udaraca po terenu na nekih 80 i nešto pa mi nakon toga loptice više nisu letjele na sve strane.

Toni strastveno prati specijalizirane magazine i Golf Channel.

– U stanju sam satima ostati na terenu. Nastojim ne živcirati se i uz tu unutarnju borbu ostati miran.

Foto: Nuccio DiNuzzo/Newscom/PIXSELL The Bulls starting lineup in 1998 are, from left, Dennis Rodman, Scottie Pippen, Michael Jordan, Ron Harper and Toni Kukoc. (Nuccio DiNuzzo/Chicago Tribune/TNS) Photo via Newscom Newscom/PIXSELL

Igrao je golf i s NBA suigračima.

– Igrao sam s Rayom Allenom dok smo bili suigrači u Milwaukeeju. S Jordanom sam počeo igrati tek kasnije, jer dok smo igrali zajedno za Bullse on je bio dobar, a ja sam tek počinjao pa mu to nije bilo zanimljivo. No, nakon što sam prestao igrati košarku, igrali smo dosta. Sjećam se, jednom me zvao na svoj humanitarni turnir na Bahamima gdje su nastupali i poznati hokejaši i igrači bejzbola. Nitko nije znao koliko sam dobar i kad me Michael izabrao za svog partnera, ostali su mislili da će nas lako dobiti, a dogodilo se da smo nakon drugog dana imali prednost od devet udaraca. Kada sam Jordanu predložio da malo usporimo, da to izgleda kao natjecateljski zanimljiviji turnir, on mi je u svom stilu odgovorio: “Nije me briga, valjda ja mogu tu i tamo i osvojiti svoj turnir”.

Kiropraktičaru zbog Jordana

O igranju golfa s Jordanom Kukoč je jednom za ESPN kazao ovo:

– Kad igramo zajedno, znamo igrati za ulog od dva dolara i to još uvijek bude vrlo kompetitivno. Nakon partija s Michaelom obično trebam kiropraktičara jer kada sam s njim, igramo cijeli dan što ne djeluje dobro na moj kuk i leđa, no zabavno je. Malo se prepucavamo, prisjećamo košarkaških dana, a pri tome se šetamo i igramo. Ne može bolje od toga.

U međuvremenu, Kukoč je postao toliko dobar golfer da je bio u stanju igrati u paru i s umirovljenim profesionalcima pa je jednom prilikom u paru igrao s Fredom Couplesom (61), koji je osvojio 62 profesionalna turnira i 16 tjedana bio prvi igrač svijeta!

