Kovačić komentirao nagađanja da Gvardiol prelazi u Chelsea: On je fenomenalan igrač!

Hrvatski veznjak Mateo Kovačić naišao je samo na pohvale nakon utakmice protiv Kanade u drugom kolu grupne faze Svjetskog prvenstva u Kataru. Ujedno je ta pobjeda 4:1 bila i najbolji meč koji je odigrao u karijeri, a sada je stao pred novinare i najavio utakmicu protiv Belgije.

– Odigrali smo jako dobro protiv Kanade i osobno dobro sam se osjećao. Ali najvažniji je kolektiv, odigrali smo dobro. Kad smo ovakvi, ako smo na 100 posto, možemo dobiti svakoga. Belgija je vrhunska momčad sa sjajnim pojedincima, godinama to pokazuje na sjajnoj razini. Svjetsko je prvenstvo, bit će teška utakmica. No mi idemo pokazati lice kakvo smo pokazali protiv Kanade, da dobro radimo i odigramo pravu utakmicu – rekao je pa dodao:

– Raspored je bio težak, prije SP-a igrali smo mnogo utakmica i nije bilo jednostavno, došli smo spremni i koncentrirani na to da odradimo pravo prvenstvo. Dobro smo se pripremili, očekujemo to i sada. Bez pritiska, želimo biti pravi i odraditi to najbolje što možemo; onda nema straha. Kovačić dobro poznaje naše sljedeće protivnike, posebice Romelua Lukakua s kojim je igrao u Chelseaju, dok se s Kevinom De Bruyneom susreo u ligaškim utakmicama u Engleskoj.

Foto: Goran Stanzl/PIXSELL 30.11.2022., Al Ersal 3, Doha, Katar - Trening Hrvatske nogometne reprezentacije u trening kampu Al Ersal 3 u Dohi na SP u Kataru dan uoci utakmice Hrvatska - Belgija. Photo: Goran Stanzl/PIXSELL

– Lukaku je vrhunski igrač, postigao je strašno puno golova u karijeri. Fenomenalan je igrač, bit će teško, ali spremni smo za jaku Belgiju, očekuje nas teška utakmica. Moramo biti maksimalno fokusirani na sebe. De Bruyne je godinama među tri najbolja vezna igrača u Premiershipu, ako ne i najbolji. Fenomenalan je, kad i nema svoj dan, može iznenaditi jednim potezom. Moramo pripaziti na njega, ali i fokusirati se na sebe. Moramo pokazati svoje pravo lice – rekao je Mateo pa se osvrnuo na to kako se postaviti protiv Lukakua.

Foto: Goran Stanzl/PIXSELL 25.11.2022., Al Ersal 3, Doha, Katar - Konferencija za medije Hrvatske nogometne reprezentacije u trening kampu Al Ersal 3 u Dohi na SP u Kataru. Josko Gvardiol, Lovro Majer, Tomislav Pacak Photo: Goran Stanzl/PIXSELL

– To ću ostaviti za suigrače i stručni stožer, ali ne treba se hrvati s njim.

Sve se više govori o tome da će se Joško Gvardiol preseliti u Chelsea i postati njegov suigrač.

– Nemam komentara. Joško je već sada, s 20 godina, fenomenalan igrač, a nastavi li tako, može još napredovati.

