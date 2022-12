Carević: Belgija stalno ima neki raskol, ali Hrvatska to ne smije gledati ako želi pobijediti

Hrvatska i Belgija od 16 sati igraju utakmicu trećeg kola Svjetskog prvenstva u Kataru. Svoja predviđanja dali su i komentatori HRT-a koji su se osvrnuli i na atmosferu i pisanja o skandalima u reprezentaciji Belgije.

- Ovo je utakmica u kojoj moramo pokazati znanje i karakter i moramo odigrati najbolju utakmicu na svjetskom prvesntvu, rekao je Tomislav Ivković u emisiji Qatara.

Drugi stručni komentator HRT-a Mario Carević igrao je u Belgiji i poznaje situaciju u toj državi.

- Nije to pila naopako. Ne mogu znati sve informacije iznutra, ali čitam puno te belgijske medije. Moj bivši suigrač je sukomentator u ovakvoj emisiji na belgijskoj televiziji tako da smo pričali. Puno je tu problema, zvijezde su na zalasku karijere i ima sujete. Stvarno imaju nekakav raskol u ekipi. Vratio bih se i u prijašnje generacije. Također su znali stalno imati lošu atmosferu u ekipi. Tu postoji i jezični barijera. Valonci pričaju isključivo francuski, Flamanci pričaju nizozemski, odnosno flamanski i ti Flamanci pričaju francuski, ali vrlo malo Valonaca, kojima je materinji jezik francuski, vrlo malo njih priča flamanski. Uvijek je bio neki raskol. Imaju problema unutar ekipe, ali volio bih da to naši igrači ne gledaju jer ih može samo destabilizirati. U padu su, ali su i takvi individualci da mogu iz nečega uvijek nešto napraviti. Uvjeren sam da ćemo pobijediti, ali ne smijemo njih gledati, već samo nas - rekao je.

Luka Modrić i Kevin De Bruyne su najbolji igrači Hrvatske i Belgije, a Ivković ističe da se radi o dva različita tipa igrača.

- Luka ima veću težinu u načinu igre naše reprezentacije, nego što De Bruyne ima u belgijskoj. On ima veći učinak u Cityju, ali ne toliko u reprezentaciji. No, on je vrhunski igrač, kazao je Ivković.

Carević je kazao da je dosta igrača u belgijskoj momčadi van forme.

- Kao ekipa ne djeluju dobro. Pucaju im linije, u kreaciji imamo Witsela koji igra samo lateralne pasove, javlja se problem na problem. Oni su u silaznoj putanji, zaključio je Carević.

