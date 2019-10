Niko Kovač nakon pobjede morao slušati kritike, ali tek mu je ovo pokvarilo dan

Niko Kovač definitivno neće po lijepom pamtiti gostovanje u Pireju unatoč tome što je s Bayernom stigao do 3:2 pobjede i praga osmine finala Lige prvaka.

Najprije je morao na kasnoj večeri trpjeti kritike izvršnoga predsjednika Karla-Heinza Rummeniggea, a zatim ga je još u srijedu ujutro dočekala grozna vijest.

Naime, tek što je doznao da će najvjerojatnije do kraja sezone morati bez Niklasa Sülea, sportski direktor Hasan Salihamidžić ga je u srijedu prijepodne obavijestio da se protiv Olympiacosa teško ozlijedio Lucas Hernandez.

Sjajnog Francuza u momčadi neće biti nekoliko tjedana zbog gležnja, pa će hrvatski strateg naredno razdoblje imati velikih problema sastaviti obranu, i to u trenucima dok Rummenigge po tko zna koji puta dijeli kritike.

Kao što smo napomenuli, sinoć je na kasnoj večeri u Ateni ponovo bio raspoložen za napad, te je ispred Nike Kovača i njegovih igrača kazao sljedeće:

- Pozitivno je to što smo večeras osvojili tri boda, ali ne vjerujem da će nas predstave poput večerašnje dovesti do velikih rezultata na kraju sezone. Previše je u našoj igri nepažnje, a to vodi u probleme.

Možemo se smatrati sretnima što u Bundesligi za vodećima (Borussia M. i Wolfsburg) kasnimo samo jedan bod. U subotu se imamo prigodu vratiti na prvo mjesto i to je ono što se od svih vas očekuje. Pozivam protiv Union Berlina na koncentraciju i motivaciju - kazao je, između ostaloga, ispred momčadi Rummenigge.

Novinari lista Bild tvrde da je potom sjeo za stol nasuprot Kovača, ali nisu uspjeli doznati je li nastavio držati prodike, u prvom redu potaknute subotnjim 2:2 remijem kod Augsburga.