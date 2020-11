Korona desetkovala Hrvatsku: Sudbina više nije u mojim i našim rukama

Nakon devet mjeseci okupila se hrvatska rukometna reprezentacija. Tko bi rekao da će biti tako duga stanka od igranja u finalu Europskog prvenstva do današnjih dana. No dogodila se pandemija, sport je u cijelom svijetu stao od ožujka do lipnja.

U tom vremenu Hrvatska je trebala odigrati kvalifikacijski turnir za odlazak na Olimpijske igre, ali i prva dva uvodna kola EHF Europskog kupa. Prva akcija trebala je biti u ožujku, a druga u lipnju. Odgođene su u Igre pa je tako jedina akcija u ovoj godini ostala utakmica s Mađarima 7. studenog u Osijeku.

Trebali smo igrati 4. studenog u Bratislavi, no Slovaci su zbog loše epidemiološke situacije otkazali taj susret. Pored Slovačke, Mađarske i Hrvatske u skupini je još i Španjolska. Sve su to reprezentacije koje ne moraju igrati kvalifikacije za plasman na Europsko prvenstvo koje će se 2022. godine igrati u Mađarskoj i Slovačkoj.

Otpao i Igor Karačić

Koronavirus prisilio je Linu Červara da dobrim dijelom promijeni popis igrača koje je prvobitno pozvao. Otpali su tako Ivan Pešić, David Mandić, Josip Božić-Pavletić, Marin Šipić, Matej Hrstić, Mate Šunjić, s pričuvne liste Matej Ašanin i Valentino Ravnić, a u posljednji trenutak Lovro Mihić, Igor Karačić, odnosno Marko Mamić.

Dio njih ima koronu, nekima su pak klubovi u samoizolaciji. Osmijeh na lice izborniku navukao je jutros Ivan Čupić koji je izašao iz samoizolacije i odmah se stavio na raspolaganje reprezentaciji. S liste pričuva naknadno su pozvani Ante Kuduz i Marin Jelinić. Igrači su nakon okupljanja zajedno sa stručnim stožerom odradili testiranje i svi su negativni.

– Drago mi je da su igrači, oni koji su zdravi, došli ovamo. Oni koji nisu ovdje, mislimo o njima, naše misli su i s njima i, naravno, čekamo iduće okupljanje na kojem ćemo biti svi i pripremati se za Svjetsko prvenstvo. Poruku šaljemo svima, i našim rukometašima i našim navijačima, i svima, poruku ohrabrenja i nade i želje da svi budemo zdravi i da nam bude bolje – rekao je Lino Červar, izbornik Hrvatske.

Tko će vam najviše nedostajati od ovih igrača koji nisu mogli doći?

– U prvom redu Karačić, zatim igrači PPD Zagreba, Pešić... Nažalost, zbog pandemije sudbina više nije u mojim i našim rukama i nismo mi ti koji odrađujemo tko će doći, a tko ne. Bit će jako važno da budemo kompletni za Svjetsko prvenstvo u Egiptu početkom sljedeće godine. Ne bih volio da tamo odemo bez nekih ponajboljih igrača – istaknuo je Červar.

Mađarska u usponu

Odgoda susreta u Slovačkoj dala vam je malo više dana za treninge?

– Istina, ali imamo mi tu i neke dodatne obaveze. Primjerice, moramo uoči Svjetskog prvenstva odraditi neka sponzorska snimanja. U Osijek idemo već u srijedu tako da na kraju i nećemo imati puno vremena za uigravanja – kaže Červar.

Lijepo je vidjeti povratnike, Štrleka i Čupića?

– Ugodno me iznenadio Čupić koji se pojavio, a nisam ga očekivao. To samo pokazuje koliko ima veliku želju da je opet tu s nama. I svaka mu čast što je došao. No ima tu još nekih lica koja nisu bila često na pripremama. Primjerice Car, Jelinić, Kuduz, Vida, Mileta...

Kakva je Mađarska?

– Dobra. U usponu su. Već su na zadnjem Europskom prvenstvu pokazali da su jako dobra reprezentacija. Izgleda da će protiv nas ipak igrati u najjačem mogućem sastavu. Njihov izbornik vratio je neke igrače koje je mislio odmarati. Vjerujem da će to u subotu biti jedna dobra, neizvjesna utakmica – istaknuo je izbornik Hrvatske.

S Mađarskom smo posljednji put igrali na Svjetskom prvenstvu u Francuskoj 2017. kada smo u skupini pobijedili s 31:28.