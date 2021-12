Kopić otkrio recept za posljednji ispit polusezone: Oršića želim odmaknuti od linije

Dinamo sad zna da će na početku sljedeće polusezone imati teške ispite u Europskoj ligi protiv Seville. No španjolski velikan i Ivan Rakitić sad plavima nisu u fokusu. Privremeni trener Željko Kopić možda tada i neće biti na klupi Dinama i jasno je da mu je sav fokus na dvjema utakmicama koje još treba odraditi kao 'v.d. trenera'. Najprije Dinamo već danas u Puli igra zaostalu utakmicu još iz četvrtog kola protiv Istre 1961, a onda u nedjelju kod Hrvatskog dragovoljca.

Plavi tu žele svih šest bodova s kojima mogu na odmor i kao lideri prvoligaške karavane. Kopić je za West Ham složio taktiku s tri stopera i Oršićem kao drugom špicom iza Andrića. To se pokazalo jako dobrim i u Londonu, ali i protiv Slavena Belupa, kojem je u 25 minuta Dinamo zabio tri pogotka i sve riješio.

– Kao momčad neke smo stvari uspjeli napraviti, no nismo imali nijedan pravi trening, a oni koji su igrali imaju regeneraciju. Stoga, nemam ni najmanje pravo bilo kojem igraču nešto zamjeriti ako u taktičkom smislu nije bio perfektan. Dečki su fokusirani, imaju želju i u ove dvije utakmice to su pokazali. A Oršića vidim kao igrača kojeg želim odmaknuti od linije jer je jako opasan kad je bliže golu, da to nije samo tranzicija, nego da se oslobodi, da sudjeluje više u igri, da dolazi iz druge trećine. Tako je zabio i Belupu. Drago mi je zbog njega što je postigao pogodak jer radi odlično na treninzima, posvećen je tome – kazao je trener Dinama Željko Kopić.