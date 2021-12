U BiH pokazao snagu, a sada ga želi Dinamo: Pa tko bi normalan taj poziv odbio?!

Naravno da njegov učinak sa Zrinjskim u Premierligi Bosne i Hercegovine nije prošao nezapaženo. Dapače, Sergej Jakirović najspominjanije je ime kada se zadnjih tjedana priča o ligi susjedne nam države. Zrinjski je uvjerljivo na vrhu, superioran nad konkurencijom kao nikada u klupskoj povijesti.

- Ostvarili smo sjajan rezultat i srušili brojne rekorde, iako nitko na početku sezone nije išao za tim. Stvorila se homogena skupina. Stalno radimo na zajedništvu, a pobjede su nam podigle samopouzdanje. Na početku prvenstva imali smo najteži raspored jer smo u prvih šest kola igrali šest derbija - započeo je Jakirović.

Kakva je bila projekcija na početku sezone? Teško je netko mogao pretpostaviti da ćete na polusezoni najbližem konkurentu pobjeći 12 bodova...

- Kada su mediji pravili ankete na početku sezone, nas nisu niti spominjali. Mi nismo ni bili u ponudi. To nam je bio dodatni motiv. Dobili smo pet derbija, jednom remizirali. A stalno se provlačila teza da mora doći kriza rezultata, no to se, srećom nije dogodilo. Pa zato i radimo na treninzima da budemo bolji. Da ne pričam o tome da su se promovirale teze kako se raspadamo na početku sezone. Smanjili smo i ulaganja, to je bio nekakav novi smjer. No, dečki su bili gladni uspjeha.

Koliko ste, dakle, promijenili igrača na početku ove sezone?

- Otišlo je 15 igrača, isto toliko smo ih i doveli i oni su ta okosnica u novoj momčadi koja je ostvarila rezultat u prvom dijelu sezone.

A koji su to faktori nužni za sportski uspjeh, osim naravno onih općenitih poput kvalitete igrača, odnosno kapaciteta momčadi?

- Za upravljanje skupinom od tridesetak ljudi, mora vam se dogoditi klik, naravno. Prvi klik je onaj s klupskom upravom koja je stala iza nas. Čelnici su prihvatili sve naše ideje i zahtjeve U zadnjih godinu dana u 30 kola od 99 bodova osvojili smo 75.

Jakiroviću paše i nogometno ozračje u BiH nogometu...

- Oni imaju jako dugu nogometnu kulturu. Puno je klubova s velikom nogometnom tradicijom. Ljudi mi prilaze i žele da ostanem u Zrinjskom. Oni bi da ih probam uvesti u Konferencijsku ligu. Naravno, naslov prvaka ultimativni je cilj i probati proći dva pretkola Lige prvaka.

Živjeti u Mostaru, Jakirovićevo je prirodno ozračje. Uostalom, tamo je proveo djetinjstvo...

- Odrastao sam u tom gradu, moja cijela obitelj je iz Mostara. Dolje mi je uvijek bilo lijepo. A sada posebice kada imamo rezultate i kada me ljudi zaustavljaju na ulici. Svi se, što se voli kazati, danas razumiju u nogomet. No, bez obzira, ja uvijek volim čuti različito mišljenje. Jako važno, klima je fantastična. Ima barem 300 sunčanih dana u godini.

Dvanaest bodova prednosti ispred drugoplasirane Tuzle, trebalo ni biti dovoljno za naslov prvaka?

- Ma teško je govoriti sve dok postoje matematičke šanse. Sjetite se prošle sezone kada je Sarajevo imalo 13 bodova ispred Borca, pa je izgubilo naslov na kraju.

Ali sve bi se vrlo lako moglo promijeniti jednim pozivom. Onim iz Dinama. Dobro upućeni izvori sugeriraju nam da je Mamić zagrizao i da mu se svidjelo što je vidio od Jakirovićevih nogometnih postulata zadnjih mjeseci u Bosni i Hercegovini. Uostalom, najčešći je gost na utakmicama Zrinjskog.

- Godi mi što me mediji svrstavaju u najuži krug kandidata za Dinamo. Ne remeti mi to koncentraciju, dapače, samo mi je dodatni poticaj. Kada sam odlazio u Zrinjski neki su mi sugerirali da ne prihvatim tu ponudu jer ću se 'zakopati'. No, ja sam imao drugačiji osjećaj, a samo jedan prijatelj kazao mi je da ću, ako ostvarim dobar rezultat, vrlo brzo imati otvorena vrata nekog od četiri najbolja naša kluba. To se očito i događa. Ponosan sam zbog toga. No, ja sam još uvijek trener Zrinjskog i svi daljnji planovi vezani su za taj klub. Naravno da mi takve ponude imponiraju, pa tko ne bi htio biti trener Dinama. Imam najmlađu momčad zadnjih desetak godina i logično je da smo u fokusu zanimanja medija i nogometnih krugova.

Jakirović je jako blizu potpisu s Dinamom, no postoje uvjeti koji se moraju ispuniti...

- Moramo najprije potpisati ugovor - smije se Jakirović i nastavlja u ozbiljnom tonu:

- Ne želim ništa forsirati, moraju se najprije dogovoriti s mojim klubom. Posebice zbog ljudi koji su mi u Zrinjskom iskazali povjerenje.

Važno je da svi budu zadovoljni...

I ne biste imali problema preuzeti momčad Dinama...

- A tko bi to imao problema... Kada se krenete baviti ovim poslom, uvijek maštate da ćete voditi momčadi najviše razine .

Jakirović spada među one trenere koji prate sva nogometna zbivanja, od top razine, do onih nižih...

- Svake nedjelje kada mogu, pratim Neretvanac iz Opuzena, pratim sve igrače koji čine razliku i u nižim ligama. Smatram da je takvim igračima čast doći u Zrinjski i da im je to razina više. Ciljam takve igrače, jer znam da će dati sve o sebe - naglašava Jakirović.

Dinamo je, činilo se, nakon Hajduka, upao u jednu crnu rupu, no pobjeda nad West Hamom opet im je vratila samopouzdanje. Naravno, takve pobjede iznimno su važne za imidž našeg klupskog nogometa.

- Dinamo nema više apsolutnu dominaciju jer i ostali rastu. Problem Dinama u ovom trenutku vjerojatno je i istrošenost igrača. Neki su u kvalifikacije za Ligu prvaka došli izravno s Europskog prvenstva, praktično bez pravih priprema. Normalno je da dolazi do zamora materijala jer to su sve važni igrači koji su okosnica Dinamove momčadi. Trebamo čestitati Dinamu jer je u zadnje četiri godine triput prezimio u Europi i napravio ogroman uspjeh. U HNL-u nisu dobili neke utakmice koje su planirali dobiti. Na kraju, Osijek, Rijeka i Hajduk potvrdili su da mogu pobjeđivati u kontinuitetu i stvoriti pritisak u borbi za prvo mjesto. Rasplet lige će biti iznimno zanimljiv.

Koliko su turbulencije oko trenera poremetile Dinamo?

- Nije ga sada poremetile. Krznar je napravio sjajne stvari s Dinamom. Uzeo je dvostruku krunu, izbacio je Tottenham. Procijenio je da mora ići. Kopić je probudio momčad, pobijedili su dvije utakmice za redom i ostvario je taj pozitivan šok - kaže Jakirović.

A koji su to pozitivni trendovi koji mu se sviđaju u hrvatskom klupskom nogometu?

- Sviđa mi se da je puno mlađih kolega napravilo iskorak u taktičkom smislu. To su ljudi koji prate moderne svjetske trendove. Danas nikoga ne možete lagano pobijediti da bi iskoristio njihove nedostatke. U fizičkom smislu također, to je osnovni uvjet bez kojeg ne možete igrati.

Ja kao laik, u odnosu na vas trenere, kazao bih da je toj taktičkoj edukaciji trenera zadnjih godina poprilično doprinio ostanak Nenada Bjelice u hrvatskom nogometu.

- Naravno, Neno je u Dinamu napravio odlične stvari. Kao i sada u Osijeku. Oni su i prije pobjeđivali, ali većinom je to bilo na domaćem terenu. Trebao bih sada pogledati podatak koliko dugo jedno vrijeme nisu pobjeđivali u gostima. Neno je pragmatičan trener, pokazao je kapacitet vođe, ima osobnost i to očito uspijeva prenijeti na cijeli klub.

Za naslov prvaka će, osim rostera, biti nužan taj x-faktor. Može li Nenad Bjelica biti baš to u lovu na eventualni Osijekov naslov prvaka?

- Može, naravno. Gdje je god radio, pokazao je da to ima. Iako, Dinamo je u tim najvažnijim utakmicama ipak pokazao da je ispred svih. Ne možete preko noći promijeniti mentalitet momčadi. Za Dinamo je normalno da pobjeđuje u kontinuitetu i igrači modre momčadi bolje se nose s pritiskom...

I imaju najbolje ugovore?

- Ma ne igraju ugovori. Imate tu desetak A reprezentativaca svih zemalja.

Kolike su šanse Rijeke u toj priči?

- Goran Tomić je pokazao da zna raditi svoj posao, gdje god je bio. Pokazali su da mogu pobjeđivati u kontinuitetu, s obzirom na to da je bilo dosta promjena u momčadi. Jako su nezgodni u toj tranziciji i uvijek te mogu kazniti. Nose se, drže korak, a to je najvažnije.

Oko Hajduka se opet stvara neka posebna energija. Je li to dovoljno za naslov prvaka?

- Hajduk je u zadnjih pet-šest kola u najboljoj formi. Otkako je Valdas Dambrauskas došao, odlično je kliknuo s momčadi. Odlično surađuje s Mindaugasom Nikoličiusom koji je jako dobar sportski djelatnik. Naravno, ključna stvar je Marko Livaja koji individualnom kvalitetom čini prevagu u svakoj utakmici. Uostalom, pokazao se i na reprezentativnoj razini. Hajduk će se morati posložiti u obrani jer prima puno pogodaka. Ne možeš uvijek dati pet pogodaka. No, sada ih trenutno ide i osjetili su da mogu ugroziti prvo mjesto.

Kažu da je taj Dambrauskas dobar trener?

- Imao sam priliku surađivati s njim. To je prije svega kvalitetna osoba koja o nogometu razmišlja na moderan način. Vidi se da radi na sebi. No i njegov prethodnik Gustafsson je u jednom razdoblju imao četiri pobjede u nizu. Vidjet ćemo sve na kraju, kada se podvuče crta. Znam kako treneri razmišljaju. Nema tu depresije, nema euforije...

Dobro, oko Hajduka stvari malo drugačije funkcioniraju u tom smislu.

- Znam, dolje je ili podrum ili nebo... Ili Dioklecijan ili te nema. Ali pod Valdasom su pokazali da imaju jako puno razloga biti optimisti.

Koji su vam se igrači u HNL-u posebice svidjeli u dosadašnjem dijelu prvenstva?

- Svakako Josip Šutalo koji se nakon samo nekoliko utakmica dokazao kao ozbiljan kapacitet za vođu Dinamove obrane. Važno da je dobio povjerenje. Također, Luka Ivanušec ali Lukas Kačavenda. To su mi igrači koji čine razliku - zaključio je Jakirović.