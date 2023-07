Kontroverzni košarkaš o izjavi našeg trenera: 'Hrvati i Srbi nikad neće biti braća, to je laž'

Bivši NBA prvak s Detroit Pistonsima i drugi izbor drafta 2003. Darko Miličić komentirao je izjavu Tomislava Ivkovića kako su Srbi i Hrvati bili bratski narodi u Jugoslaviji. Bivši trener Željezničara, Lokomotive i nekolicine klubova, gostovao je u jednoj TV emisiji i rekao kako je za vrijeme bivše države postojalo veliko zajedništvo između ova dva naroda.

Ivković je rekao da u Beogradu nikada nije imao problema zbog svoje nacionalnosti, istaknuvši da su ga navijači Zvezde zvali 'brate Hrvat'. Miličić je za srpske medije odlučio demantirati ove navode kazavši da je to u ovom trenutku nemoguće.

- Znate kako je to, znamo što se događalo. Bio sam mali i obrazovan, mogu surađivati ​​i mogu sjediti, biti kulturan i fin, ali da se zovemo braćom - to nije realno. To je laž - rekao je Miličić pa nastavio:

- Da zovem Hrvata bratom, lagao bih, to nije realno. Politika treba ostati po strani i sport mora pobijediti jer se na sportskom terenu događaju ružne stvari, ali ima lijepih i pozitivnih. Sport miri i ujedinjuje jer je pozitivan u svakom smislu, to je fascinantno. Nažalost, ima negativnih primjera, ali ima i pozitivniih - dodao je.

Miličić je cijelu karijeru igrao za Hemofarm, a u najjačoj košarkaškoj ligi svijeta igrao je za Detroit, Orlando, Memphis, Minnesotu i Boston. U mirovinu je otišao sa samo 27 godina.