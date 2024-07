Kolinda oduševljena otvaranjem, Mateši nešto nedostajalo, a najnezadovoljniji su Giorgio Armani i Ralf Lauren

Bilo je mokro, neki dijelovi bili su čudni, većina toga bila je lijepa i na kraju svega, bilo je vrlo pamtljivo. Tim riječima svoje dojmove sa svečanosti otvorenja 33. Olimpijade započeo je novinar CNN-a i s njim se možemo itekako složiti. Baš kao i s onima koji će reći da je ova olimpijska svečanost imala dosad najveću umjetničku razinu.

Dizajnirano za televiziju

Odluka da se ceremonija sa Stade de France preseli na rijeku predstavljala je hrabro i riskantno odstupanje od norme. Bio je to veliki organizacijski, sigurnosni izazov, ali i veliki izazov za ugled zemlje domaćina ako ne igrate na sigurno. Jer, svaki od domaćina upravo se kroz svečanost otvorenja nastojao dokazati i svijetu pokazati kulturološki, ali i tehnološki.

Francuzi su odlučili ne igrati na sigurno i u tome bi zacijelo zaradili barem jednu ocjenu više da im ideju, i njenu realizaciju, nije pokvarila kiša, koja je odlučila biti tako neumoljiva baš tog petka.

Neki su novinari (među njima i Večernjakov izvjestitelj) morali napustiti tribinu na kojoj nije bilo moguće otvoriti laptop i pisati pa smo se snašli pod drvenim krovom jednog obližnjeg neiznajmljenog štanda. No mnogi gledatelji, od kojih su se neki isprsili i s tisućama dolara za željena sjedala na Trocaderu, entuzijastično su ostali. Jer, smočiti se do gole kože u ljetnoj noći i nije bila neka tragedija.

Ali jest za sve one koji su na sve gledali kao na najveću svjetsku modnu reviju. Na tu temu sjajno zapažanje ponudio nam je Ranko Ćetković, direktor marketinga HOO-a:

– Najnezadovoljniji su bili proizvođači sportske opreme i dobavljači odjeće za otvorenje, a uvjeren sam da su Giorgio Armani kao sponzor talijanske i Ralf Lauren kao sponzor američke reprezentacije jako nezadovoljni. Možete misliti kakva je to reklama kada se na deset sekundi pojavite pred tri milijarde ljudi, ali ne s kišnim kabanicama.

Zanimljivo je bilo i zapažanje Zlatka Mateše, predsjednika HOO-a, koji je otvorenje pratio pod kišobranom, u društvu životne partnerice Blanke Kačer:

– To je bilo nešto posve drukčije u odnosu na prethodna otvorenja, a bilo je dizajnirano za televiziju. Onima koji su bili uz Seinu i na drugim otvorenim prostorima nije bilo lako. Ja sam u svom životu možda jednom ili dvaput ovako pokisnuo, ali i drugi su, jer osim onog dijela tribina gdje je bio francuski predsjednik Macron, nije bilo drugih natkrivenih stolaca. No domaćini su htjeli svijetu pokazati ljepote Pariza, povijest i kulturu Francuske. I u tome su, uz podršku novih tehnologija, na efektan način i uspjeli. No malo mi je žao što je izostao onaj dio druženja sportaša, kada svi oni iz 200-tinjak zemalja svijeta budu zajedno na stadionu. Ovako se dogodilo da su vas prikazali na brodu, pet-šest sekundi i više vas nije bilo.

S obzirom na to da je upravo ona članica Komisije MOO-a koja određuje domaćine Olimpijskih igara, zanimalo nas je i mišljenje Kolinde Grabar-Kitarović.

– Malo sam bila zabrinuta zbog sigurnosnih razloga, no kao što smo vidjeli, sve je dobro prošlo i da nije bilo kiše, bilo bi još bolje, bilo bi više ljudi uz samu Seinu. Meni je bilo zanimljivije nego na stadionu, kada je sve statično i kada svi hodaju u krug i to užasno dugo traje, a istovremeno nema programa koji bi mogao zabavljati gledatelje.

Što je se najviše dojmilo tijekom otvaranja?

– Oduševio me i izravan pogled na Eiffelov toranj, to je bilo nešto čarobno. Sve to pokazalo je kako se mijenja priroda Olimpijskih igara i kako će one ubuduće biti drukčije. Ove Igre održavaju se pod motom "Igre širom otvorene" i one su doista otvorene jer su urbane, nastojalo se angažirati što je moguće više ljudi. Karakteristično je da se omogućilo da ulaznice budu pristupačnih cijena tako da je većina bila u prodaji za nekih 50 ili 100 eura, što je velika razlika u odnosu na prethodne Olimpijske igre. Nadalje, koristi se oko 95 posto struktura koje su već postojale. Nije bilo izgradnje samo zbog Igara i sportskih objekata koji bi poslije toga godinama stajali prazni.

Konačno ravnopravnost spolova

Hrvatsku članicu MOO-a posebno veseli sljedeće:

– Konačno se postigla ravnopravnost između sportašica i sportaša. Ovo su prve Olimpijske igre na kojima je postignuta rodna ravnopravnost. Nadalje, jako se pazi na zaštitu okoliša i Pariz će biti model na koji će se način dalje razvijati Olimpijske igre – sa što manje financijskog ulaganja, a što više dobrobiti za zajednicu i dugoročni razvoj.

I dok je bivša hrvatska predsjednica uživala u pogledu na Eiffelov toranj, jedan je hrvatski uzvanik svečanost otvorenja gledao upravo s te znamenitosti. Time nam se pohvalio zagrebački gradonačelnik Tomislav Tomašević:

– Došao sam u srijedu navečer na poziv gradonačelnice Pariza. Sudjelovao sam na konferenciji koju je ona organizirala na temu klimatskih promjena, tako da sam ceremoniju otvaranja gledao s Eiffelova tornja, zajedno s 50 svjetskih gradonačelnika.

A kako je to bilo iz perspektive hrvatskih sportaša, otkrio je Nikola Mektić, olimpijski pobjednik iz Tokija u paru s Matom Pavićem:

– Pa bilo je super. Prvi put sam na otvaranju jer u Tokiju nisam bio i morao sam to doživjeti. Bilo je simpatično vidjeti sve te ljude koji su izašli na ulice po ovom katastrofalnom vremenu. Kada to vidiš, stekneš dojam koliko je sve ovo veliko.

