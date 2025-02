Karlo Kodrić zaustavljen na korak do bronce, ostali smo na dvije medalje

Posljednjeg dana Grand Prix Zagreb Opena, jednog od četiri najjača svjetska hrvačka turnira održanog u Areni Zagreb, od naših predstavnika najviše je napravio Karlo Kodrić (82 kg). Nakon što je izgubio od kasnijeg finalista Mađara Szilvássyja na posljednje izboreni bod (1:1), član petrinjskog Gavrilovića u odličnoj borbi pobijedio je Uzbekistanca Bobonazarova (8:3) da bi u borbi za broncu izgubio od Moldavca Mihaila Bradua (1:2) i taj poraz ga je prilično oneraspoložio.

A kako i ne bi kada nije riješio svoj temeljni problem kojeg nam je "prijavio" još nakon repasažne pobjede nad Uzbekistancem:

- Ja kondicijski dobro stojim i sve tri svoje medalje, mlađeseniorsko svjetsko srebro i broncu i europsku juniorsku broncu osvojio sam zahvaljujući tjelesnoj spremi. Nažalost, nakon toga sam dosta borbi gubio na posljednji bod i za to moram naći neko rješenje.

Ovaj put nije bio u pitanju posljednji bod već zahvat iz kojeg ga je protivnik, u drugoj rundi, kontrirao za dva boda i tu prednost zadržao do kraja.

Priliku za takvo što imao je i mladi Kristijan Lukač (97 kg), no on je, nakon pobjede nad Srbinom Krstinom (3:0), u svojoj repasažnoj borbi uvjerljivo izgubio od evidentno snažnijeg Mađara Szokea (2:10), prekidom u drugoj rundi zbog tehničke dominacije. Jednu pobjedu izborio je i Tomislav Brkan (97 kg) koji je u prvom kolu pobijedio Mađara Vitaija (5:4) nakon čega je izgubio od Moldavca Ojoga (3:9). U nedjelju se borio i Luka Ivančić (72 kg, na slici), ali je on, u tijesnoj borbi, izgubio od Finca Lipastija (3:4).

Da su bili zdravi, na ovom natjecanju svakako bi nastupili Filip Šačić, Pavel Puklavec i Filip Smetko, pa bismo imali više kandidata za dobar plasman, no sva trojica su bila spriječena višom silom, odnosno bolestima. Baš kao i Ivan Huklek i Antonio Kamenjašević koji su nastupili nakon preboljene gripe, očito kondicijski nedostatno kapacitirani.

U nadi da će svi spomenuti biti puno zdraviji preko ljeta, za vrijeme priprema za Svjetsko prvenstvo, kojem će Zagreb biti domaćin, možemo ustvrditi da je "generalka" za rujansku svjetsku smotru u organizacijskom smislu uspjela.